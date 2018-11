KOLIKO KOŠTA SLAVA I KOJA JE SKUPLJA, POSNA ILI MRSNA? Domaćini ne žale para za bogatu trpezu na svog sveca, ali domaćice imaju i trikove za uštedu (ANKETA)

BEOGRAD - U Srbiji se poštuje običaj obeležavanja krsne slave i i domaćini ne žale novca da je pripreme na način za koji smatraju da je ispravan.

Bilo da slave posnu ili mrsnu slavu i koji god jelovnik da ponude gostima, domaćini moraju da se dobro istroše, a koliko je to, pričaju domaćice u Nišu, Beogradu, Subotici, Šapcu, Ivanjici i Novom Sadu.

foto: Kurir/Danijela Vujsić

Danas je Aranđelovdan, slavi se sredom, i trpeza bi trebalo da bude posna, kao i ona koja će se pripremati za Svetog Nikolu 19. decembra. Naravno, nisu sve slave posne, već u subotu 24. novembra je Sveti Stefan Dečanski, u narodu poznatiji Sveti Mrata i domaćice pripremaju pečenje i tradicionalnu sarmu.

Subotica

Za uspešnu slavu nije presudan broj gostiju, nego blagostanje i lepo raspoloženje, kaže Tanja Milešević iz Subotice. Ona je ove godine za Svetu Petku bila domaćica za oko 30 gostiju, dok je učestvovala u pripremi posne trpeze za Svetog Luku za 12 ljudi. U oba slučaja je potrošeno po 40.000 dinara, ali verovatno i više jer neke od namirnice koje ima svaka kuća nije ni stavljala "na papir".

- Uvek računam da nam treba novca kao za doček Nove godine. Meso i slatko su obavezni, ali ja sam kuvala i supu i sarmu i pravila više vrsta salata. Pripremila sam teletinu koja je više od 1.000 dinara, a trebalo je najmanje tri kilograma i kupili smo pola pečenog praseta za 5.000, a znam da je jagnjetina oko 1.600 dinara kilogram. I torte sam kupila - dodaje Tanja.

Krompir je oko 60 dinara, a cena ribe je raznolika, od 400 do 600 dinara, pa čak i 900 dinara za smuđa.

foto: Zorana Jevtić/Ilustracija

- Losos je 2.000 dinara i to smo pripremili u manjoj količini. Samo za vino smo platili više hiljada dinara, a pivo i ostalo piće, kao i sokove i vodu ne umem ni da izračunam, i kvalitetno vino je skupo - objašnjava domaćica i dodaje da za dobru slavu ne sme da se štedi.

Niš

Iako slava treba da bude samo porodični ručak, oduvek je u Srba važilo pravilo pozivati goste i pripremati malo "veći" ručak ili večeru.

Gorica Zdravković iz Niša, otkrila je da će ove godine za Svetog Nikolu potrošiti nešto više od 12.000 dinara.

- Naša slava je posna, tako da mi svake godine na trpezi imamo ribu za glavno jelo, a ove ću kupiti oslić i škarpinu. Potrebno mi je pet kilograma oslića, to je oko 350 dinara po kilogramu. Uzećemo i četiri kilograma škarpine, a cena je oko 700 dinara po kilogramu. Dakle, za devet kilograma ribe potrebno je oko 4.500 dinara. Za slavu je potreban pasulj, što me košta 300 dinara, za posne suve paprike daću negde oko 500 dinara, za salate, poput meksičke potrošim 1.000 dinara - kaže Gorica.

foto: Kurir

Kako ona ima od ranije spremnu zimnicu, salate je neće dodatno koštati.

- Posne kolače spremam sama, i pošto je sastav isti može se dobiti više vrsta. I slavski posni kolač spremam sama. Piće će izaći 3.000 dinara. Biće još nekih troškova, ali ne velikih - kaže naša domaćica i tvrdi da za 100 evra može da se pripremi dobra za slava za više ljudi.

S druge strane, za mrsnu slavu troškovi mogu biti veći, ali to opet zavisi od broja gostiju. U niškom kraju praseće pečenje za kilogram valja platiti oko 1.000 dinara. Živa mera praseta je 220 dinara, a za jednu prosečnu slavu potrebno je 20 kilograma.

Beograd

U svakom domu slava se drugačije proslavlja, pa je tako i u kući Rakočevića iz Beograda. Njihova slava Aranđelovdan bi trebalo da je posna, ali oni spremaju i mrsnu trpezu. Imaće troškove oko 25.000 dinara, što je uobičajeno za njihov budžet.

foto: Zorana Jevtić/Ilustracija

- Samo dvoje od 30 gostiju posti i stoga preovladava mrsna hrana. Imaćemo jagnjeće i praseće pečenje što će koštati oko 5.000 dinara, dok ćemo pastrmku i prilog platiti oko 1.200 dinara. Predjelo, ruska salata, sarma, supa, sve zajedno će iznositi oko 6.500, a slavski kolač 400 dinara. Naši gosti ne piju alkohol, ukoliko neko bude želeo ponudićemo im vino, eventualno pivo, rakiju, a to uvek imamo u kući. Sokove i kiselu smo kupili, to je koštalo oko 3.000.

Kolače prvi put nismo naručili, nego pravimo šest vrsta i sastojci su oko 3.000 dinara. Verovatno tu ima još nekih dodatnih troškova koji sada nisu vidljivi, ali u proseku ova slava će nas koštati 200 evra, jer smo smanjili i broj gostiju. Prošlo je vreme velikih okupljanja, slavu treba svesti na porodično okupljanje - tvrdi Nataša Rakočević.

Šabac

Dragana Petrović iz Šapca ove godine je potrošila više nego uobičajeno jer se Đurđic slavio u petak, i trpeza je bila posna. Kada je sve stavila na papir izdvojila je oko 42.000, što je u njenom slučaju više nego kada Petrovići pripremaju mrsnu slavu.

foto: Zorana Jevtić/Ilustracija

- Ovde je svež šaran 450, a uređen i ispečen 520 dinara po kilogramu. Ja sam kupila deset kilograma. Dimljeni šaran je čak 1.200 po kilogramu i mi smo uzeli pet. Kolače sam plaćala 800 dinara, mada je moglo da se nađe i za 600. Kupila sam pet kilograma, kao i jednu tortu koja je koštala 3.000 dinara. I čorbu sam kupila i to smo plaćali 350 dinara, pa me je pet litara koštalo 1.750. Predjelo sam sama pripremila i koštalo je oko 5.000, a pasulj i posna sarma još toliko. Piće je koštalo oko 12.000 evra - objašnjava Dragana.

Ivanjica

Ukoliko pripremate slavu u proseku za tridesetak ljudi, to će vas u ivanjičkom kraju koštati oko 400 evra. Najviše novca izdvaja se za hranu, a ono što je dobro "alkohol se manje konzumira", jer policija na drumu radi svoj posao.

- Ranije se dosta pilo, pa je to bio veliki izdatak, međutim, sada su policijske kontrole oštrije naročito kada su slave, pa su nam i gosti oprezniji - kaže nam domaćica Dušica Grujović.

- Za hranu se najviše izdvaja, osnovno je da na stolu imate predjelo, salate, sarmu, pasulj, pečenje ili već ribu, ukoliko je posna slava. Pršuta vas košta od 1.400 do 2.300 dinara, čajna kobasica je 1.100, kajmak 600 dinara, sir 350, uz to naravno idu jaja, kačkavalj, salate razne....Morate imati pečenje ili ribu, a cena vam je priobližno ista, prasetina je 1.100 a jagnjetina 1.700 dinara kilogram. I kao finiš, kolači, i to iziskuje dodatni novac - dodaje Dragana.

Novi Sad

Novosađanka Milica Obrenov priznaje da sa suprugom ne žali novca kada je u pitanju proslava Svetog Nikole jer je to, kako kaže, jedinstvena prilika da se cela porodica okupi za istim stolom. Trošak je blizu 25.000 dinara i Milica se trudi što više hrane napravi sama uz pomoć porodice.

foto: Marina Lopičić

- Obično kupimo prase od oko 30 kilograma, po ceni od 200 do 250 dinara po kilogramu žive vage i nosimo u pečenjaru, što izađe još 1.000 dinara. Pravimo i oko 60 sarmi za šta je potrebno izdvojiti oko 200 dinara za kupus i još oko 2.500 dinara za meso i ostale sastojke. Salate ne služimo sveže, već našu zimnicu. Pre dve godine odlučili smo sami da pravimo kolače jer je to gotovo upola jeftinije od kupovnih za 1.000 dinara. Kupujemo sokove za decu, a za odrasle ide gajba piva i po dve-tri flaše vina i karton kisele vode, a za rakiju je zadužen kum koji je sam peče - zaključuje Milica.

(Kurir.rs/Blic/Foto: Marina Lopičić)

Kurir

Autor: Kurir