GOLGOTA SRPSKIH RADNIKA U SLOVAČKOJ: Umiremo od gladi, KRADEMO PO MARKETIMA, agencija nas je ostavila bez dinara! SRBI, NE ZALEĆITE SE ŠTA GOD VAM OBEĆALI!

Oko 500 radnika iz Srbije koji su otišli na rad u slovački grad Trnavu ostalo je bez posla i plata jer je slovačka agencija koja ih je angažovala naprasno zatvorena, tvrdi Nikola, jedan od ugroženih radnika koji se mejlom obratio Kuriru za pomoć.



On objašnjava da je slovačka agencija "Rasken" sa sedištem u Trnavi, koja ih je direktno angažovala, zatvorena već sedam dana jer je u agenciju 14. novembra "upala policija (tržišna inspekcija), verovatno zbog neplaćenog poreza, a vlasnici agencije su zadržani u pritvoru". Ljudi, kako navodi, nisu mogli da podignu akontacije (svakog petka po 50 evra), a redovna plata je trebalo da bude juče, ali im je saopšteno da agencija ni tada neće raditi.



- Ostali smo bez evra u džepu, hrane nam ponestaje, nervozni smo, isfrustrirani, prepušteni sami sebi, neki su zbog gladi primorani da kradu po marketima. Rečeno nam je da od nedelje ne idemo na posao, a i nemamo čime da platimo prevoz - navodi Nikola u pismu Kuriru koje je potpisao sa "gladni radnici".

Nikola dodaje da su im kasno sinoć predstavnici agencije obećali da će isplata biti od 2. decembra.



- Nama je rečeno da nam je smeštaj plaćen do 31. novembra i nakon toga smo na ulici. Organizovaće besplatan prevoz do Beograda ili Novog Sada, ali odlazimo bez para - poručio je on.

Sa istim problemom obratio nam se i radnik Boki.



- Trenutno se nalazim u Slovačkoj u Trnavi. Ovde sam došao pre tri meseca da radim za agenciju "Rasken". Sad je trebalo da budemo isplaćeni i krenemo kući, međutim, svi smo prevareni i ostavljeni na ulici. Ima preko 500 Srba koji trenutno nemaju ni za hranu ni za prevoz do svojih kuća. Ako ste u mogućnosti, pišite o tome da se ljudi ne zaleću i ne dolaze ovamo ma šta god im obećavali - naveo je Boki.



Kurir juče nije uspeo da kontaktira sa agencijom "Rasken" jer im je telefon bio nedostupan, a prema nezvaničnim informacijama, srpski radnici su u Slovačku otišli bez prethodno potpisanog ugovora o radu u našoj zemlji.



Prema podacima nadležnih u Slovačkoj, najviše radnika u toj zemlji dolazi iz Rumunije i Srbije, a samo u fabrikama te zemlje radi 6.800 naših građana, od kojih većina nema dozvolu za rad.

Iz Ministarstva spoljnih poslova potvrdili su za Kurir da su se 20. novembra Ambasadi Srbije u Bratislavi obratili državljani Srbije na privremenom radu u Slovačkoj, angažovani preko slovačke agencije za zapošljavanje "Rasken", povodom mogućeg neisplaćivanja zarađenih plata, pošto su, prema njihovim navodima, vlasnici navedene agencije uhapšeni.

- Ambasada Srbije u Bratislavi je u kontaktu sa našim državljanima u Trnavi, kao i slovačkim institucijama i po potrebi će preduzeti sve potrebne mere u skladu sa svojom nadležnošću. Ambasada Srbije u Bratislavi je o navedenom slučaju državljana Srbije u Bratislavi, pored Ministarstva spoljnih poslova Srbije, obavestila i Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja - navode iz MSP.



