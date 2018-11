INTERVJU, DRAGOMIR KARIĆ, BK KOMPANIJA: Pravimo plan razvoja za narednih 50 godina

Bez rada, bez vere u sopstveni san, ali i dugoročnog plana nema uspeha ni porodice ni ozbiljne kompanije.

Ovim rečima biznismen Dragomir Karić započinje intervju za Kurir pred veliki jubilej: 50 godina postojanja "Karić kompanije" i 255 godina preduzetništva i postojanja porodice Karić, koji se obeležava danas - 22. novembra.



Proslavljate 50 godina postojanja "Karić kompanije". To je veliki jubilej i veliki uspeh, kako se opstaje pet decenija?

- Radom, maštom i upornošću, da uvek budemo u nečemu ispred drugih. Malo je ko verovao da ćemo u tome svemu i uspeti. Ostvaruje se naš pedesetogodišnji plan, ustav porodice Karić, statut porodice Karić, koji je napravljen 1980. godine, kada je Bogoljub naručio od svetskog instituta da se uradi program razvoja kompanije za narednih pedeset godina, do 2030, a sada je već 2018. godina i praktično smo pri kraju programa, i mogu reći da je veliki deo urađen. Tito je 1976. prvi put posetio Kosovo i Metohiju i tom prilikom je obišao prvu privatnu fabriku u ondašnjoj velikoj Jugoslaviji, našu fabriku, i bio je prijatno iznenađen. Tada je rekao: "Bogamu, pa ti momci rade veliku stvar za nerazvijen Kosmet - zapošljavaju ljude, ekonomski koriste svom kraju, a rade i za budućnost čitave Jugoslavije." Na pitanje čime se bavimo, odnosno šta je naš hobi, čelnici grada Peći rekli su da braća Karić odlično pevaju i sviraju, da su jedna od prvih rok grupa u tom kraju, i to veče smo imali čast da sviramo za Tita i njegovu delegaciju.

Tu je dignuta rampa da nam u tadašnjoj Jugoslaviji niko ne pravi problem što raste privatno preduzetništvo.

foto: BK kompanija



U Sava centru je danas, svečano obeležavanje jubileja. Da li se prisećate početaka, kad ste sa braćom otpočeli posao u garaži?

- Naravno, najteže je steći ugled da uvek budemo pouzdan partner. I dok se držimo toga, od dana kad smo počeli u garaži, kada smo osnovali prvu privatnu fabriku u vreme socijalizma u jugoistočnoj Evropi, kada smo u Srbiji imali i banku, i osiguranje, i BK televiziju, i univerzitet, malo ko je verovao da ćemo u vreme najžešćih sankcija, koje Evropa ne pamti, izgraditi jedinu modernu mobilnu telefoniju u jugoistočnoj Evropi kao što je bio "Mobtel".



Sigurno ste imali viziju, ali da li ste tada zamišljali da ćete stići do ovakvog uspeha?

- Normalno, bez toga, bez vere u sopstveni san, ali i dugoročnog plana nema ni uspeha porodice, a kamoli neke kompanije. Već je formiran tim stručnjaka koji radi na novom programu razvoja u sledećih 50 godina, za nove naraštaje, za četvrte i pete generacije Karića.



Pre nekoliko decenija otišli ste u Rusiju i tamo započeli poslovanje. Da li je to bio izazov, šta je bilo najteže?

- Kao što su nam dan i veče sa Titom uz našu pećansku muziku otvorili put u zemlji, nešto slično se dogodilo i kada je tadašnji predsednik SSSR Mihail Sergejevič Gorbačov, boraveći u Beogradu i slušajući o nekim privatnim preduzetnicima na Kosmetu, poželeo da porazgovara sa jednim od nas. Bogoljubu je predložio da ode u Moskvu i preko centralne TV Sovjetskog Saveza ispriča naš razvojni put. Posle toga je bilo moguće da u Moskvi, a kasnije i u uvek zamrznutom Sibiru, stvaramo zajedničke firme i poslove - zajedničku privatno-državnu fabriku, banku i zajednički univerzitet sa čuvenim Lomonosovom.

A kada počneš, onda je nemoguće stati.

foto: BK kompanija



Kakvim se sve nagradama okitila "BK kompanija" u poslednjih 50 godina?

- Na najvećim sajmovima, festivalima, izložbama građevinarstva i arhitekture dobijali smo nagrade iz Kana, Beča, Pariza, Moskve, Londona, Njujorka. I na kraju stiže najveće priznanje, a to je da smo na listi 100 najvećih svetskih kompanija, na 23. mestu.

Uskoro, u Srbiji počećemo sa projektom "Tesla grad", koji je prezentovan Vladi Republike Srbije pre dve godine, predsedniku Republike Srbije, gradskim strukturama, na tome se radi, projektuje se, radi se na lokaciji i verujem da ćemo vrlo brzo početi sa izgradnjom dva miliona kvadratnih metara, čiji kvadratni metar neće preći cenu od 500 evra.

U biznisu ste uvek stvarali nešto novo i uspesi su bili neizostavni. Šta je ključno za poslovni uspeh?

- Pre svega vera u sebe, zatim učenje i, naravno, iskustvo. Nekada su najpametniji ljudi bili oni koji su čezama i volovskim kolima išli u svet i donosili svoja iskustva. To smo mi, koji smo čitav svoj život posvetili radu, vizionarstvu, skupljanju iskustava, čak i tuđih iskustava, i želja nam je da ih što pre primenimo i podelimo u našoj zemlji.



Koje su dalje ambicije?

- Početak rada "BK grupe" u svojoj rodnoj Srbiji, izgradnja, zapošljavanje ljudi i implementiranje najnovijih građevinskih tehnologija.





foto: BK kompanija



Porodica je epicentar Potencirate da su vera i porodica temelji uspeha. Koliko vam je porodica podrška?

- Bez porodice ne bi bilo ovakvog uspeha. Porodica je najsigurnije mesto i Karići su to dokazali. Proslavom 255 godina preduzetništva i postojanja porodice Karić, obeležavanjem tog dana pokušavamo da stvorimo jedan cilj, da porodicu, srpsku porodicu stavimo u epicentar srpskog društva, da svaka porodica, pored slave, ima svoj porodični dan.

Kurir.rs/Silvija Slamnig

Kurir

Autor: Kurir