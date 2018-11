SPAS ZA SRBIJU! PUTIN ODLUČIO DA GASOVOD IDE PREKO BALKANA: Južni tok ipak ide kroz našu zemlju, prve isporuke gasa 2020.

Ruska kompanija "Gasprom" odlučila je da gasovod "Turski tok" izgradi i kroz Bugarsku, Srbiju, Mađarsku i Slovačku, i to identičnom trasom kojom je trebalo da prođe "Južni tok", čiju je gradnju EU stopirala 2014. pod pritiskom SAD.

Produžetak "Turskog toka" preko Balkana, kako prenosi ruski list Komersant, teško će moći iko da spreči, bez obzira na političke pritiske, pošto "Gasprom" u potpunosti poštuje zakone Evropske unije. To praktično znači da će prve isporuke gasa u Bugarsku i Srbiju početi 2020. godine, čime će Srbija u potpunosti biti energetski osigurana u pogledu snabdevanja domaćinstava i privrede gasom.

Vojislav Vuletić iz Udruženja za gas kaže da su dobiti od gasovoda za Srbiju višestruke.

- Daj bože da se to desi. Dobro je da "Turski tok" pređe preko naše zemlje, ne samo zbog transporta preko drugih zemalja, već i što ćemo ga mi imati dovoljno za naše potrebe. Pošto "Gasprom" kao vlasnik gasa ne može da gradi gasovod, deo kroz Bugarsku bi izgradili Bugari, dok bi ga kroz Srbiju gradila firma "Gastrans", kako se sada zove firma "Južni tok". Tako bismo zaposlili našu građevinsku operativu i imali dovoljno gasa za domaćinstva i za proizvodnju električne i toplotne energije. Evropska unija nas stalno proganja što trošimo prevelike količine uglja za proizvodnju električne energije i insistira da moramo da pređemo na gas, a ako ga budemo imali dovoljno, onda će i EU biti zadovoljna - kaže Vuletić.

On dodaje da iako je kapacitet "Turskog toka" 15 milijardi kubnih metara gasa, od tranzitnih taksi Srbija će imati višemilionsku zaradu.

- Kapacitet "Južnog toka" bio je 63 milijarde kubika metara gasa, a ovaj je oko 15 milijardi, tako da se može očekivati zarada od oko 50 miliona evra godišnje od taksa, umesto 200 miliona, koliko bi donosio "Južni tok". Ipak, jedna stvar je sigurna: ako prođe prva cev, može da se gradi i druga, treća i četvrta i da tako dođemo do kapaciteta "Južnog toka" - ističe Vuletić i dodaje da Vlada Srbije s Rusijom ima ugovor za isporuku pet milijardi kubnih metara gasa godišnje.

Podsetimo, Srbija je još u junu 2017. s "Gaspromom" potpisala mapu puta za gasovod "Turski tok". Ministar energetike Aleksandar Antić izjavio je da je Rusija više puta potvrdila da gradi krak "Turskog toka".

- Želju da se priključe na "Turski tok" potvrdile i Mađarska i Bugarska, koje su članice Evropske unije, tako da gradnja tog gasovoda ne zavisi od naše zemlje - rekao je Antić za RTS.



Kurir prvi pisao o nastavku izgradnje gasovoda

Da će gasovod "Turski tok" biti produžen preko Balkana i da će to Srbiji doneti ogromne benefite, kako u pogledu snabdevanja stanovništva i privrede gasom tako i višemilionske zarade od tranzita ovog energenta prema drugim zemljama, Kurir je još početkom oktobra dobio informaciju i prvi pisao o tome. Iako je to bilo pre samo mesec i po dana, malo ko je tada verovao da će se to desiti, pa su bili retki oni koji su hteli uopšte da komentarišu tu informaciju. Čak ni iz resornog ministarstva energetike nismo dobili komentar na saznanja Kurira da će projekat "Južni tok" ipak biti realizovan.