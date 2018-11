ZVONI ALARM U SRPSKOM ZDRAVSTVU: Srbiju napusti 2.000 medicinara godišnje, ali postoje i oni koji se VRATE POSLE 1 DANA PREKO GRANICE!

Prema podacima srpske medicinske dijaspore, pre tri godine u svetu je radilo oko 10.000 lekara našeg porekla, ali je od tada iz državnog zdravstva otišlo više od 6.000 ljudi, što predstavlja oko pet odsto ukupnog broja zaposlenih u ovom sektoru, podaci su Fiskalnog saveta Srbije.



Njihovo istraživanje pokazuje da su plate u zdravstvu u Srbiji niže nego u uporedivim zemljama, što, kako navode, deluje destimulativno na zaposlene u ovom sektoru, gde prosečna primanja iznose oko 55.000 dinara.

S tim se slažu i predstavnici lekarske struke, koji potvrđuju da godišnje u inostranstvo ode više od 1.000 medicinskih sestara i 900 lekara, i to zbog boljih uslova rada i zarade.



- Procene su da godišnje između 800 i 900 lekara traži od Lekarske komore pismo o dobroj praksi, što je neophodna preporuka da bi mogli da se zaposle u inostranstvu. Međutim, zabrinjavajuć je odliv medicinskih sestara, koji je od septembra naročito ubrzan, pa ih tako sada na nedeljnom nivou ode i do 40, dok ih je ranije odlazilo od šest do 10. Sestre mahom odlaze u Nemačku, kojoj nedostaje i do 30.000 medicinskih sestara i negovateljica - ističe za Kurir Živorad Mrkić, predsednik Novog sindikata zdravstva.

On upozorava da ni lekarska komora ni komora medicinskih sestara nemaju tačne podatke o medicinskoj migraciji, zbog čega je sindikat tražio od resornog ministarstva informaciju o tome na koji način se bori protiv ovog alarmantnog problema.

- Zdravstveni radnici odlaze zbog boljih uslova rada i bolje zarade, jer je početna plata za negovateljice oko 1.800 evra. Preporuka svima koji su naumili da odu je da posao traže preko agencija s nemačkim vlasnikom jer takve provereno rade i sve troškove procesa zapošljavanja plaća poslodavac u Nemačkoj, te je za kandidata besplatan - rekao je Mrkić.



Jedna od tih agencija je i "Bel Medigal", čiji vlasnik Darko Tomović ističe da nemačke klinike ređe traže lekare, ali da potražnja za medicinskim sestrama, naročito opšte prakse i pedijatrije, ne posustaje.



- Preko naše agencije, sestrama bez radnog staža zagarantovana je početna plata od 2.600 evra, a onima sa stažom, koji im se tamo priznaje, i do 3.500 evra. Nakon nostrifikacije diploma plata im se povećava. Klinike sa kojima mi radimo svima obezbeđuju besplatan smeštaj prvih šest meseci, a posle toga im daju subvenciju od 150 evra za stan koji nađu - kaže Tomović i dodaje da procedura za odlazak na rad u Nemačku traje u proseku pet meseci, dok je od kvalifikacija potrebna diploma medicinske škole i sertifikat nemačkog jezika B1.

ŠTA JE POTREBNO ZA ODLAZAK

- redovno završena medicinska škola - opšti smer

- položen državni ispit

- sertifikat nemačkog jezika B1 ŠTA NUDE NEKI POSLODAVCI

- ugovor o radu na godinu dana

- prijavu na obavezno osiguranje

- priznavanje radnog staža

- plata

- besplatan smeštaj šest meseci

- pomoć u procesu nostrifikacije

- spajanje porodice i dečji dodatak

KOJI LEKARI NAJVIŠE ODLAZE U INOSTRANSTVO

- lekari opšte prakse

- anesteziolozi

- radiolozi

- neuroradiolozi

- hirurzi raznih grana KOJE MEDICINSKE SESTRE NAJVIŠE ODLAZE

- sa intenzivne nege

- iz koronarnih jedinica

- iz metaboličkih jedinica

- iz operacionih sala

- iz respiratornih centara GDE MEDICINARI NAJVIŠE ODLAZE

- Nemačka

- Norveška

- Saudijska Arabija

- Katar

- Kuvajt

STATISTIKA 1.800 evra početna plata negovateljice u Nemačkoj

3.500 evra početna plata medicinske sestre sa stažom u Nemačkoj



NIŠLIJA SE VRATIO POSLE PRVOG DANA

NIJE TAKO LEPO KAO ŠTO GOVORE

Nišlija Saša Cvetić, pomoćnik glavnog tehničara u niškom Kliničkom centru, i njegova supruga poverovali su, kako kaže, u priču o poslu u zdravstvenim ustanovama u kojima je sve automatizovano i u kojima se odlično zarađuje i otišli su u Frankfurt, ali su se otuda vratili razočarani.

- Moj posao u Nemačkoj trajao je jedan dan, jer toga dana kada sam rekao "dobar dan", rekao sam i "doviđenja". Supruga, koja je takođe zdravstveni radnik, izdržala je 20 dana u poznatoj bolnici u Frankfurtu i onda je dala otkaz i vratili smo se u Srbiju - rekao je Cvetić, koji objašnjava da je njegov posao u Frankfurtu trebalo da bude nega do 20 starih lica u staračkom domu, što mu je bilo teško. Kaže da mu je neto plata bila 1.100 evra, a sa suprugom je iznajmljivao stan od 45 kvadrata za 850 evra mesečno.

- Nije me bilo sramota da se vratim u Niš i sada sam siguran da posao u Kliničkom centru, koji radim već 32 godine, ne bih menjao ni za jedan drugi. Siguran sam i da od 100 naših ljudi koji odu u Nemačku, jedan dobije dobar i dobro plaćen posao - rekao je Cvetić.



(Kurir/Sanja Đorđević)

