DOČEKASMO I TOPLIJI VIKEND: Subota širom Srbije oblačna, ali suva, do 11 stepeni

U većem delu Srbije danas će biti malo i umereno oblačno i suvo. Samo je na severu zemlje, uz više oblačnosti ponegde moguća slaba kiša.

Uveče na jugozapadu, tokom noći i u centralnim krajevima Srbije očekuje se jače naoblačenje, mestimično sa kišom.

Vetar će biti slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni. Jutarnja temperatura od 1 C do 5 stepeni, najviša dnevna od 5 C do 11 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će biti malo i umereno oblačno i vetrovito sa umerenim, povremeno jakim jugoistočnim vetrom. Jutarnja temperatura oko 4 C, najviša dnevna oko 11 C.

Prema prognozi za narednih sedam dana, do srede će biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom, u nedelju i ponedeljak i dalje relativno toplo. Od utorka se očekuje hladnije vreme, u planinama sa susnežicom i snegom, koji je u sredu ponegde moguć i u nižim predelima.

U ostalim danima do kraja perioda biće pretežno vedro i hladno, sa slabim i umerenim jutarnjim mrazem.

