PENZIONERIMA PO 3.000 DINARA: Isplata će biti početkom decembra!

Svim penzionerima u Srbiji biće isplaćena jednokratna pomoć od 3.000 dinara, a za tu namenu će biti izdvojeno 5,24 milijarde dinara.

foto: Shutterstock

- Jednokratnu pomoć od 3.000 dinara dobiće će 1,7 miliona penzionera već početkom decembra, a biće im isplaćena na isti način kao što primaju i penziju. Kako je predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio, iako su penzioneri u novembru dobili i prve uvećane penzije, našli smo prostora u budžetu Fonda PIO i za ovu vrstu jednokratne pomoći, sve zahvaljujući rezultatima. Za isplatu jednokratne pomoći dobili smo i saglasnost Međunarodnog monetarnog fonda, što potvrđuje odlično stanje naših finansija - istakao je ministar finansija Siniša Mali.

foto: Zorana Jevtić

On je dodao da će višak novca i dalje biti korišćen da se pomogne najstarijim sugrađanima, tako da će se s tom praksom nastaviti i sledeće godine ako budu postignuti dobri ekonomski rezultati.

Ministar za rad Zoran Đorđević istakao je da Vlada nastoji da svi građani žive bolje.

- Vlada želi da ekonomski osnaži penzionere, jednokratna pomoć jedan je od načina da im pomognemo. Predsednik Aleksandar Vučić najavio je isplatu do kraja godine, to je odlična vest, jer svi znamo da je mnogo onih koji žive u teškim ekonomskim uslovima, a da je kraj godine period kada se više troši - istakao je ministar i naglasio da će Vlada uvek nastojati da penzioneri dobiju više.

foto: Marina Lopičić

Đorđević kaže da će ovaj dodatni novac penzionerima biti isplaćen iz realnih prihoda:

- I kada smo branili Zakon o penzijama u Skupštini, izjavio sam da ćemo se truditi da penzioneri dobiju više. Mislim da neprestano dokazujemo i pokazujemo da svojim radom Vlada želi da svi naši građani žive bolje. Tada sam tvrdio da će Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja svoje uspehe deliti i sa penzionerima, a to smo sada i potvrdili. Prihodi Fonda PIO, zahvaljujući dobroj naplati poreza i doprinosa, manjoj nezaposlenosti, otvaranjem novih radnih mesta, ali i efikasnom borbom Inspektorata za rad protiv rada na crno, ostvarili su dodatni suficit. To je omogućilo da sada, na kraju godine, iz tih realnih prihoda izdvojimo dodatne 5,24 milijarde dinara. Ministarstvo i Fond PIO rade na izvršenju i uskoro ćemo saopštiti tačan datum isplate.

Brojke

1,7 miliona penzionera dobiće jednokratnu pomoć

5,24 milijarde dinara izdvojeno je za isplatu penzionerima



Penzioneri

Mnogo će nam značiti Đuro Perić, predsednik Saveza penzionera Srbije, kaže da penzionere raduje ovaj potez vlasti.

- Predsednik Vučić je to preksinoć najavio, a dotad je bilo priče da neće biti ništa od pomoći, čak je bilo i pitanje da li će biti išta i iduće godine. Ali eto, izgleda da sada ima. Svakako je dobro ako ima sredstava za jednokratnu pomoć a da se ne narušava sistem. To ne ulazi u sistem penzijskog osiguranja, tako da je to dobro. Sigurno da će jednokratna novčana pomoć najviše značiti penzionerima s najnižim primanjima i da će im dobro doći, ali je veliko pitanje da li će biti išta od pomoći i naredne godine, ostaje da vidimo.

