ŽESTOKA KRITIKA! Doktor fizike udario na predsednika SANU: Kostić fingira broj naučnih radova

Doktor fizičkih nauka i teorijski fizičar Miodrag Kulić, koji radi u Nemačkoj, ponovo je izneo niz kritika na račun dr Vladimira Kostića, predsednika SANU.

On tvrdi da Kostić u javnost iznosi netačan broj svojih naučnih radova.

- Kostić je rekao da je imao "samo" 20 objavljenih naučnih radova, nekoliko dana ranije u televizijskom intervjuu izneo je da je imao 16. Znači, predsednik Kostić u samo nekoliko dana javno iznosi netačne podatke, odnosno ima velike probleme s istinom. Zašto izbegava da nam saopšti koju je bazu naučnih podataka on koristio za dobijanje broja publikovanih radova? U mojoj argumentaciji da je u 2017. publikovao 41 rad koristio sam jednu od najrelevantnijih baza podataka na svetu, bazu Web of Science All Databases - naveo je Kulić.

Njemu je zasmetalo i to što ga je Kostić nazvao radikalom. Vladimir Kostić kaže ne želi da ulazi u konfrontaciju.

- Ni ovog puta ne želim da sa nepoznatim ljudima, a posebno iz drugih struka, ulazim u diskusije dokazujući da je nešto laž ili neistina i molim vas da me ne stavljate u konfrontaciju s piscem tih redova. Ako nekog interesuje moj rad, može da me poseti na Klinici za neurologiju KCS - rekao je Kostić.

