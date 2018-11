DIREKTOR BOLNICE U KOSOVSKOJ MITROVICI ZA KURIR: Kiseonika i lekova imamo za 7 dana!

- U ovom trenutku u našoj bolnici koja je jedina u ovom delu koja pruža mogućnost za stacionarno lečenje pacijenata, rezerve kiseonika su sedam dana. Ne možemo biti potpuno precizni, jer, u zavisnosti od broja bolesnika to može biti par dana duže, ili, par dana kraće. Rezerve lekova su nešto bolje, neke lekove imamo u dovoljnim količinama, međutim, za 10-12 dana počeće da nedostaju neki lekovi, poput pojedinih rastvora koji su od vitalnog značaja, citostatika, antibiotika, analgetika… - kaže u izjavi za "Kurir" dr Milan Ivanović, direktor ZC Kosovska Mitrovica.

Ivanović kaže da se situacija postepeno pogoršava, da se rezerve tope, i da su "ekonomske, genocidne sankcije tzv. Kosova usmerene protiv osnovnih ljudskih prava i prava na život ovdašnjih Srba".

- Situacija jeste veoma osetljiva. U ovom trenutku bolesnike adekvatno zbrinjavamo, organizujemo se koliko možemo. Optimista sam zato što imamo jaku podršku države, ovo je teško vreme, imamo protiv sebe institucije jedne neprijateljske tzv. države koje su dobro naoružane, obučene, formacije i policijske i vojne, obučene i u Bondstilu, imamo i ogoljenu podršku od strane zapadnog dela međunarodne zajednice tim represivnim formacijama i ustanovama te kosovske tzv. države koja je centar kriminala, kako su je i napravili - kaže dr Ivanović.

On je, kaže, ipak optimista:

- Mi smo čuli predsednika juče koji je jasno najavio da će država pomoći Srbima i to ne sada, privremeno i povremeno već u kontinuitetu i ja verujem tim rečima. Koliko nekada, u jednom periodu, od petooktobraskih promena do 2012 godine, nismo imali tu podršku države, sada u složenijim uslovima, u jednoj situaciji katastrofalnoj koju su napravili Albanci, imamo podršku države, imamo podršku predsednika za neke moguće mere. Moramo da budemo svesni da je NATO ovde na strani Albanaca, da su neobjektvini, da se služe lažima, da verbalno garantuju bezbednost a da u realnom životu to nije tako - kaže Ivanović.

Z. Š.

Kurir

Autor: Kurir