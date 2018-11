STUDENT KOJI JE SVOJOM PRIČOM UZBURKAO SRBIJU KAŽNJEN NA FAKULTETU! Milana su optužili da laže kako nekad nema ni za hranu, a sada je u centru NOVE AFERE

Disciplinska komisija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u postupku protiv studenta Milana Jevđića navodno je donela odluku o kažnjavanju studenta strogim ukorom. Jevđić, student koji je gostovao u emisiji "Život priča" i koji je, smatra se, svojom tužnom pričom prevario Srbiju, je odgovoran što je, jula ove godine, na ispitu iz pedijatrije, koristio nedozvoljena sredstva.

Jevđić je navodno kod ispitivača prof. dr Dragane Vujić koristio kombinaciju ispitnih pitanja koju je unapred pripremio da bi je zamenio kombinacijom koju izvuče.

Time je izvršio disciplinsku povredu iz člana 9. tačka 8. Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti studenata Univerziteta u Beogradu. Zato je kažnjen disciplinskom merom, strogim ukorom. Odluka fakulteta je navodno doneta 26. septembra na zahtev dekana Medicinskog fakulteta, a potpisao ju je prof dr Petar Bulat, predsednik disciplinske komisije.

Kako se navodi u obrazloženju odluke, prilikom polaganja usmenog ispita, student je, posle izvlačenja kombinacije ispitnih pitanja, počeo da traži "nešto" u svojoj kesi, a svoju "potragu" za istim nije prekinuo ni kada mu je ispitiva ponudio hemijsku olovku i papir, jedina dozvoljena sredstva koja student može da ima pred sobom prilikom pripreme odgovora na izvučena pitanja.

Jevđićev odgovor je bio neuobičajen, pa je govorio dosta brzo, ponavljajući pojedine iste rečenice. Ispitivač prof. dr Dragana Vujić je posle ispita primetila da joj u kompletu pitanja nedostaje ispitna kombinacija broj 23, a da, s druge strane, postoje dve kombinacije pod brojem 46. Kod nje se to ranije, navodi se, nikada nije desilo.

Dve studentkinje, A. G. i M. M, koje su istog dana polagale sa Jevđićem potvrdile su da je on pred ispit ponavljao upravo one delove gradiva koje je "imao sreću" da izvuče. One su navele da je Jevđić odmah posle "šuškanja" po kesi počeo da odgovara, bez sastavljanja koncepta. A, navodi se dalje, nije imao objektivnih razloga da poseže rukom u kesu.

Jevđić je u svoju odbranu naveo da je kombinacija ispitnih pitanja sve vreme stajala na stolu, a da je on samo rukom pošao za olovkom u kesu koju je držao pored sebe. Dve iste kombinacije pod brojem 46 nije umeo da objasni. Ali je naveo da je spreman da ispit polaže ponovo, a zamolio je da mu se ispit ne poništi, ali i da mu se ne zabrani izlazak na isti u oktobru, jer bi to za njega značilo i da će pasti godinu. Branio se rečima da nikada nije napravio ni jedan eksces u toku studiranja i da se sam izdržava. Zbog teške materijalne situacije, gubitak godine bi za njega značio i kraj studiranja.

On je naveo da je na katedru pedijatrije svraćao jednom pred ispit, da se raspita kako profesorka ispituje. Tada je razgovarao sa sekretaricom, koja mu je pokazala nekoliko ispitnih kombinacija. S obzirom da je do tog ispita bio student uzornog vladanja, da je slabijeg materijalnog stanja i da se sam izdržava, kao i da je, saznavši da postoji problem sa ispitom, odmah ponudi da ga polaže ponovo, komisija je smatrala da se i blažom merom može ostvariti svrha kažnjavanja.

Osim strogim ukorom, komisija je Jevđića mogla da kazni i isključenjem sa fakulteta u trajanju do jedne godine, jer je počinio težu povredu studentskih obaveza.

