KATASTROFALNE POSLEDICE: Preterano gledanje u telefon vodi u gojaznost, dijabetes i depresiju

Nekontrolisana upotreba smartfona, tableta, kompjutera i televizora može dovesti do dijabetesa, nesanice, depresije, pada koncentracije, pa i srčanih problema

Preterano i nekontrolisano korišćenje mobilnih telefona, laptopova, tableta, kao i gledanje televizora, može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema, upozorili su naučnici sa Harvarda!

Ovi eminentni stručnjaci tvrde da dugo gledanje u telefon može dovesti do lošeg pamćenja, pada koncentracije, depresije, gojaznosti, srčanih problema, pa čak i do pojave dijabetesa tipa dva. U Srbiji je dijabetes peti vodeći uzrok umiranja, a procenjuje se da ima oko 710.000 obolelih.

Istražujući sve rasprostranjeniju upotrebu uređaja koji emituju plavo svetlo, naučnici su zaključili da se njihov loš uticaj na zdravlje javlja zato što se veštačkom svetlu izlažemo uveče kada bi trebalo da spavamo, i to u mraku. Svetlo sa mobilnog telefona ili televizora blokira proizvodnju leptina, hormona zaduženog za osećaj sitosti, te tako vodi u gojaznost, a pogubno je za vid, san i koncentraciju.



- Ako noću ostajemo budni buljeći u veštačko svetlo, ono će oslabiti stvaranje melatonina i poremetiti rad našeg biološkog sata, pa tako i podstaknuti razvoj niza smetnji i bolesti. Osim učestalih glavobolja i nesanice, pokazalo se da oštećuje vid, slabi imunitet, pamćenje i koncentraciju, te povećava rizik od bolesti srca. Svakodnevno višesatno izlaganje plavom svetlu s ekrana, koje ometa proizvodnju melatonina, dovodi se i u vezu s većim rizikom od gojaznosti, te tako i dijabetesa tipa dva - tvrde naučnici sa Harvarda.

Doktorka opšte prakse Nevenka Dimitrijević kaže za Kurir da je sve to tačno, ali da kod nas to još ne predstavlja toliki problem.

- Mi smo odnegovali celu jednu generaciju koja je odrasla sa tim tehnološkim sredstvima i ništa od toga nije toliko omasovljeno u odnosu na prethodne generacije. Ono što je osnovni faktor rizika jeste nepravilna ishrana, fizička neaktivnost. Naravno da oči tu najviše stradaju i da treba da se vodi računa da ekran bude prekriven, zaštićen od zračenja, ali, s druge strane, više smeta sedenje - objašnjava i dodaje:

- Mogu se javiti te zdravstvene smetnje koje su naveli naučnici sa Harvarda, ali nije isključivi razlog samo zračenje od telefona i kompjutera nego je to jedan od novijih faktora rizika pridružen ostalima koji utiču na ispoljavanje tih nekih bolesti.

Posledice

Zdravstvene smetnje

- slaba koncentracija

- loša memorija

- nesanica

- depresija

- gojaznost

- sindrom suvog oka

- oštećenje vida

- glavobolja

Saveti



Ugasite svetlo - TV i mobilni ne drži se u spavaćoj sobi, a na spavanje treba ići najkasnije u 23 sata

Pauza - Nakon 20 minuta gledanja u ekran, bilo danju ili noću, skrenite pogled i odmorite oči desetak minuta

Tokom pauze - Zagledajte se u predmet udaljen 7 metara. Ako nastavljate s gledanjem u ekran, ponovite vežbu

