DANAS JE DAN BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA: Večeras će institucije, mostovi i fontane zasvetleti narandžasto

BEOGRAD - Povodom 25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, večeras će pojedine državne, gradske i javne zgrade u Beogradu, kao i mostovi i fontane biti osvetljenje narandžastom bojom koja predstavlja simbol te borbe, izjavila je danas gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević, istakavši da je obaveza "svakog da prijavi nasilje".

Grad Beograd pruža dve direktne pomoći ženama koje su pretrpele nasilje, rekla je ona u Jutarnjem programu TV Pink, saopštio je gradski sekretarijat za informisanje.

foto: Tanjug/Zoran Žestić

"Prva je da Grad finansira sigurne kuće u prestonici, gde te žene mogu da budu bezbedne. Druga direktna pomoć je ta što Grad materijalno pomaže do godinu dana žene koje su pretprele nasilje, a koje nemaju primanja", navela je Stanisavljevićeva.

Kako je rekla, osnovna poruka na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama jeste da se to nasilje mora prijaviti. "Obaveza svakog od nas je da prijavi nasilje u porodici", rekla je gradska sekretarka i dodala da pre svega treba ohrabriti žene koje su žrtve nasilja da to prijave, ali i članove porodice i komšije da to isto učine.

Ona je navela podatak da je samo u ovoj godini ubijeno 28 žena u Srbiji, te podsetila da je prošle godine donešen Zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Taj zakon je, kako je navela, omogućio da se u takvim slučajevima preduzimaju hitne mere koje omogućavaju policijskm službeniku da udalji nasilnika iz porodice, kao i mogućnost da se nasilniku sudski zabrani prilaženje žrtvi.

foto: Tanjug/Zoran Žestić

"Grad je, pored psiho-socijalne podrške, mnogo toga uradio na ekonomskom osnaživanju žena u saradnji s Privrednom komorom Srbije i Dunav osiguranjem u cilju prekvalifikacije ili dokvalifikacije za pojedina zanimanja, kao i samog zaposlenja", rekla je Nataša Stanisavljević.

Ona je najavila da je u pripemi i novi vid pomoći u vidu socijalnog stanovanja "Kuća na pola puta", kako bi se obezbedio boravak tih žena posle izlaska iz Sigurne kuće. Podsetila je takođe da nasilje podrazumeva i psihičko maltretiranje koje je definisano zakonom, navedeno je u saopštenju gradskog sekretarijata za informisanje.

Mihajlović: Nema opravdanja za nasilje, postoji probem i treba raditi

Predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović izjavila je danas, na Dan borbe protiv nasilja nad ženama, da svi više treba da rade na promeni razmišljanja i sterotipa. Jer, rekla je Mihajlović, kada je u jednoj godini ubijeno 30 žena, a medju mladima vladaju stavovi da jedan šamar nije nasilje ili da je nasilje privatna stvar, da je opravdano ponekad udariti partnerku ili da je seksualno uznemiravanje prihvatljivo kao vid šale, znači da postoji problem.

foto: Beta Miloš Miškov

"Nema mesta opravdanjima, nazovimo nasilje pravim imenom", navela je Zorana Mihajlović u pisanoj izjavi povodom početka globalne kampanje "16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja".

"Nasilje nad ženama i devojčicama, bilo da je ono fizičko, psihičko ili ekonomsko, jeste ogroman problem svakog društva, pa i našeg, i odgovornost je svih nas. Važno je da ne zatvaramo oči pred nasiljem, da prijavljujemo nasilnike i da žene ohrabrimo i podržimo u toj borbi. Važno je i da o tome ne govorimo samo danas i narednih 16 dana, već tokom cele godine", rekla je Zorana Mihajlović.

Ona je istakla da nasilje ne poznaje društvene ni ekonomske granice i da ugrožava dostojanstvo i sigurnost svake žene, ostavljajući teške posledice.

Đorđević otvorio izložbu protiv rodnog nasilja

Ministar za rad Zoran Đorđević otvorio je izložbu dela savremenih slikara povodom kampanje "16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja". Đorđević je poručio da će biti zadovoljan rezultatima kada nasilje bude svedeno na nulu, ukazujući da je ovo samo jedna u nizu akcija koju je, u cilju borbe protiv porodičnog nasilja, organizovalo njegovo ministarstvo.

foto: Marina Lopičić

On je podsetio da se "16 dana aktivizma" u Srbiji održava godinama unazad, međutim, kako je rekao, za razliku od tog vremena, danas otvoreno pričamo o nasilju. Da bi se izborili protiv nasilja u svim oblicima, pa i rodno zasnovanog i najviše onog koje se dešava nad ženama, prema rečima Đorđevića, jeste da otvoreno pricamo o tome.

"Kao ministar i kao građanin biću zadovoljan kada ne bude nijednog slučaja nasilja, kada nula bude brojka - to je krajnji cilj", naglasio je Đorđević.

Obradović: Podići svest da nasilje neće biti tolerisano

Potrebno je podizanje svesti javnosti da nijedna vrsta nasilja neće biti tolerisana i da će biti najstrože sankcionisana, a u tome će zajedno učestvovati policija, tužilaštvo i centri za socijalni rad, poručila je danas potpredsednica SNS Marija Obradović.

Ona je podsetila da svaka četvrta žena u Srbiji trpi neki oblik nasilja i u proseku na svakih deset dana jedna žena u našoj zemlji bude ubijena.

Obradović je, povodom Međunarodnog dana protiv nasilja nad ženama, 25. novembra, sa aktivistima SNS u centru Beograda ukazala da Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, koji je stupio na snagu sredinom prošle godine, jeste dao efetke, ali da njena stranka tim efetima nije zadovoljna.

"Samo 10 odsto žena koje budu žrtve nasilja kažu da su i prijavilije nasilje, to je još uvek mali procenat", istakla je Obradović i dodala da po novom Zakonu svi znaju da treba da prijave nasilje, ali je pitanje koliko njih zaista prijavi nasilje.

Kaže da su žene izložene, ne samo fizičkom, već i psihičkom, seksualnom i ekonomskom nasilju, o kojima se, ističe, u Srbiji slabo govori.

"Zbog toga je potrebno podizanje svesti javnosti da nijedna vrsta nasilja neće biti tolerisana i da će biti najstrože sankcionisana, a u tome će zajedno učestvovati policija, tužilaštvo i centri za socijalni rad", podvukla je Obradović.

"Nasilje nad ženama je samo jedan deo ružne priče. Atmosfera u društvu, pozivanje na linč, vešanje, silovanje su teme koje ne smeju da budu tema 21. veka u Srbiji", istakla je Obradović i pozvala žene iz opozicije, koje su ćutale kada su lideri iz opozicije pozivali na linč i silovanje premijerke Ane Brnabić da slobodno kažu šta misle o tome.

Nova stranka povodom dana borbe protiv nasilja nad ženama

Povodom Svetskog dan borbe protiv nasilja na ženama, Nova stranka konstatuje da broj prijava porodičnog nasilja svakodnevno raste, a za žene je njihov dom, kako su kazali, "umesto mirne luke, postao mesto na kojem neretko strahuju za svoj i život svoje dece".

