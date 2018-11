POTRESNI SASTAV DEČAKA IZ POREČA: Srpski lekar je moj heroj, spasao mi je život!

Od rođenja pa do 14. godine, dečaku Alenu Beriću iz Poreča u Hrvatskoj život je visio o koncu.



Moždana tečnost, likvor, curila mu je napolje kroz mali otvor na lobanji, u blizini sinusa. Zbog toga je dva puta imao bakterijski meningitis i dve teške operacije glave u Hrvatskoj, gde nisu uspeli da reše težak problem. Alen nije mogao da uživa u igri, sportu i svim dečjim radostima, sve dok ga sudbina nije dovela do neurohirurga dr Dragana Savića iz Kliničkog centra Srbije. Ogromnu zahvalnost ovom lekaru pokazao je pismenim sastavom u kom je detaljno opisao svoju bolest i operaciju. Dečakova majka Fadila Berić kaže za Kurir da 17. april ove godine, kada je bila operacija, slavi kao drugi Alenov rođendan.



- Doktor Dragan Savić je mog sina spasao. On je naš junak, heroj! O njemu napišite sve najlepše reči kojih možete da se setite. Alenu je likvor curio još kao bebi i neprestano je bio u životnoj opasnosti. Svaki dan je za mene bio patnja, strah, bol. Ovde, u Hrvatskoj, obavili su mu dve operacije, otvarana mu je lobanja, glava mu je bila u rezovima, ali, nažalost, problem nije rešen - priča za Kurir Fadila.



Bila je zabrinuta majka spremna da ide do Amerike kako bi našla rešenje za svog sina, ali sva sreća, našla ga je u komšiluku, u Srbiji.



- Gledala sam na internetu, raspitivala sam se svuda i slučajno sam pročitala iskustvo devojke koju je operisao dr Savić. Pozvala sam kliniku i stupila u kontakt s njim. Uradio je operaciju za manje od sat i po, i to da Alenu uopšte nije otvarao glavu! Taj otvor je zatvorio masnim tkivom kroz nos. Zahvaljujući njemu, moj sin je dobio novu životnu šansu. Rezultati su odlični, a Alen je veseo, aktivan, može sve da radi i da bude kao njegovi vršnjaci - priča Berićeva.



U dirljivom sastavu na temu "Moj najsrećniji dan u životu" mali Alen nije štedeo reči hvale za svog doktora spasioca.

- Sad više nemam opasan problem za moj život, koji je bio ugrožen punih 14 godina, to jest od kada sam se rodio. Sad mogu raditi sve normalno, a pre nisam mogao ništa. Jako sam zahvalan obitelji i rodbini na podršci, kao i celom osoblju na neurohirurgiji Kliničkog centra Srbije, a posebno dr Draganu, koji mi je spasao život - napisao je Alen u svom sastavu, koji je poslao Kuriru.

Dr Dragan Savić

Dirnuo me je Alenov sastav

- Kada sam video da je on napisao pismeni zadatak o operaciji, još na temu "Moj najsrećniji dan u životu", tek sam tada postao svestan koliko je to njemu značilo - kaže za Kurir neurohirurg dr Dragan Savić.

Lekar dodaje da su ovakve priče svevremenske i da spajaju narode.

- Od svih rođendana, putovanja i drugih lepih iskustava on je izabrao dan operacije kao najsrećniji! Tek kada sam to čuo, bilo mi je jasnije kako je sve on to doživeo i šta je u sebi čuvao. Ispunjen sam i zadovoljan. Alen živi na moru, ranije nije smeo da se kupa, a sada može da pliva, da roni i da živi bez ikakvih ograničenja - kaže dr Savić.

Dr Savić od 2012. godine, kada je dobio aparaturu, ovakve probleme uspešno rešava endoskopskom metodom, kroz nos.