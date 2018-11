IGRA SUDBINE Tamara Dobričić (41) dobila šansu za nov život: Majka troje dece dobila srce devojke koju je ubio ekstazi

Šta ti je život... Šestog novembra ugasio se jedan mladi život, kada je na VMA preminula petnaestogodišnja Sofija Siljanoski iz Aranđelovca, nakon što je četiri dana ranije na žurki popila tabletu ekstazija... Igrom sudbine, Sofija je donela sreću svojoj sugrađanki. Srce ove mlade devojke spaslo je jedan život - ono sada kuca u telu majke troje dece Tamare Dobričić (41).

I pored svih napora lekara sa VMA Sofijin život se ugasio, ali su roditelji pokazali veliku humanost i dali pristanak za doniranje njenih organa, čime su produžili šest života. Verovatno ni oni nisu znali da će srce njihove devojčice spasti život njihove komšinice, kao što ni ona to nije znala. Tamara je tek 11 dana nakon operacije saznala sasvim slučajno, preko televizijske emisije, da joj je upravo Sofija podarila srce!

- Meni je drago što znam o kome je reč. Kako reći hvala nekome ko je izgubio dete, a produžio vaš život? Moja osećanja su pomešana. Ne mogu ni da zamislim kako je njima, malo je reći da sam im zahvalna zbog toga što su pristali da se organi doniraju. Nije mi bilo lako da saznam to. Mi se znamo, iz Aranđelovca smo. Poznajem njenu porodicu, kupovala sam nameštaj kod njenog oca. To su divni i fini ljudi, a znala sam i Sofiju... - priča za Kurir jedva suzdržavajući suze Tamara, koja se još uvek u Kliničkom centru Srbije, i nastavlja:

- Ona je bila predivno dete, uvek nasmejana i radosna. Nikada je nisam videla neraspoloženu. Sada srce tog radosnog deteta kuca u meni. Nije bila narkomanka, da jeste, njeni organi ne bi mogli biti donirani. Tu noć ju je dečja radoznalost odnela u smrt, nažalost.

Tamara inače ima dva sina od 17 i 18 godina i ćerkicu koja pohađa prvi razred. Ona se, kaže, dan nakon operacije prvi put posle pet godina probudila bez ikakvog bola. Njoj je 2005. godine konstatovan miokarditis, ozbiljno oboljenje srca, a 2014. su joj ugrađena dva pejsmejkera.

- S vremenom mi se stanje pogoršavalo, a početkom ove godine sam stavljena na listu za transplantaciju. Stanje mi se znatno pogoršalo, 5. novembra sam došla u bolnicu sa jakim bolovima i jetra je počela da otkazuje. Narednog dana došle su doktorke i rekle mi da misle da imaju organ za mene. To budi i radost i tugu, ipak je nečiji život u pitanju - priča nam Tamara.

Doktor je došao da isključi pejsmejker 7. novembra i tada je znala da je to to. Nakon 11 dana, kada je saznala da je dobila Sofijino srce, zaplakala je:.

- Kako da ne plačem? To je dete od 15 godina. Osećanja su mi toliko pomešana da ću odluku o susretu prepustiti Sofijinoj porodici.

Brojke

6 života spasli su Sofijini organi

6 mladih preminulo je od narkotika u 2018.

Striktno čuvanje

Jedva čekam da zagrlim decu Tamara je i dalje zbunjena zbog svega, kaže da se ipak trudi da bude raspoložena, a vreme ispunjava crtanjem i slikanjem:

- Polako idemo... Sada godinu dana moram striktno da se čuvam, biću u KCS još dve nedelje minimum. Posle ne bi trebalo mesec dana da izlazim iz kuće, moram biti oprezna i zbog virusa. Samo da se sve smiri i da sve bude dobro. Lekari su sada zadovoljni i ja sam. Još nisam videla decu, ali jedva čekamo da se zagrlimo.

Kobna noć

Nikada nije konzumirala drogu Sofija nikad ranije nije konzumirala drogu, a prvi put se završilo kobno - teškim moždanim udarom i smrću. Na žurku na kojoj je bila nesrećna devojka došao je diler N. B. (21) i izvadio sedam tableta ekstazija. Sofija je uzela jednu i odreagovala zastrašujuće. Kući je došla u svesnom, ali kritičnom stanju. Tokom noći joj je pozlilo, pa su je roditelji hitno odveli na toksikologiju VMA. Preminula je posle četiri dana, ne dolazeći k svesti. I pored napora lekara VMA, neurologa i toksikologa, nije joj bilo spasa.

