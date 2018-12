SRBI IMAJU NOVI PETAK 13! Našli smo krivca za svo zlo! Ime mu je RETROGRADNI MERKUR! Javlja se tri puta godišnje, EVO KADA STIŽE U 2019. godini!

Nije vam dan, sve ide naopako, a nije petak 13. Šta se to dešava s vama?

Recimo ovako... Otvarate oči i shvatate da ste se uspavali za posao! Proveravate alarm, znate da ste ga podesili, ali nije zvonio!

Besno se spremate, ništa ne stižete. "Sklanjajte mi se s puta!", vičete na ukućane. Svađa se rasplamsava, istrčavate na hladnoću, a ispred nosa vam odlazi bus. Gospođa pored cedi kroz zube: "Sve je to zbog retrogradnog Merkura".

"Pa daaa... On je taj! On je kriv", konačno otkrivate razlog za sve svoje nedaće.



Utom stiže autobus, prislonite kartu na validator: "Nemate dovoljno kredita". Prevrnete očima: "Glupi retrogr...". Ne stižete ni da izgovorite, a čujete: "Vašu kartu, molim".

Ljubitelji astrologije razlog za ove "malere" zaista bi našli u retrogradnom Merkuru. Sociolozi smatraju da ljudi obožavaju izgovore i prebacivanje krivice. Tako je za Srbe petak 13. dobio produženo delovanje na tri nedelje i zove se retrogradni Merkur, a javlja se tri puta u godini.



Marko Dražić sa portala Njuz net kaže da je ova pojava idealno opravdanje.

- Nije loše da postoji tako nešto, jer onda možeš da se vadiš koju godi glupost da napraviš. Mislim da nije loše imati neki takav izgovor. Pošto kažu da se kvare uređaji, možda proizvođači mogu da odgovore: nije do nas, garancija važi, ali ne u periodu retrogradnog Merkura - kaže Dražić.

Sociolog Ratko Božović objašnjava da je u ljudskoj prirodi da nađu krivce za loše stvari.

- Uverenja i nagovori igraju veliku ulogu u svakodnevnom životu. Ljudi su u vrednosnoj konfuziji i dobro im dođe da imaju nekog da okrive. To je način da drugi postanu krivi, a ne oni koji su zaista u krivu - navodi Božović.



Astrolog Predrag Petković

Kvari se tehnika, ljudi se svađaju

Dejstvo retrogradnog Merkura prestaje 7. decembra, kaže za Kurir astrolog Predrag Petković.

- Aktivan je prethodne dve nedelje i nepovoljno utiče na komunikaciju, dogovore, pregovore. Sve ide komplikovanije nego što mora. Pravi zbrku, čini da ljudi zaboravljaju i gube stvari. Kvare se tehnički aparati, dešavaju se svađe. Za vreme retrogradnog Merkura parovi ne bi trebalo da se venčavaju, da kupuju automobil, da potpisuju ugovore ili da obavljaju važne transakcije. Sve ovo neće delovati na svakog čoveka, jer zavisi i od brojnih okolnosti - kaže Petković.

Šta se zbiva u svemiru

Da li Merkur ide unazad?

Kad sa Zemlje pratimo kruženje planeta oko Sunca, ima razdoblja kad nam se zbog specifičnog položaja u odnosu na Sunce čini da se kreću unazad, iako je njihov smer nepromenjen. Sve planete imaju svoje retrogradne faze, a Merkur, koji se kreće vrlo brzo, tri-četiri puta godišnje izgleda kao da ide unazad.



Retrogradni Merkur u 2019. godini

- od 6. do 29. marta

- od 8. jula do 1. avgusta

- od 1. do 21. novembra



Šta astrolozi kažu da radi:

- izaziva šumove u komunikaciji, nerazumevanje, svađe

- podstiče raskide, razvode

- stvara probleme s tehnikom, utiče na kvarenje uređaja

- otežava papirološke procedure i bankovne transakcije

- povećava mogućnost za prirodne katastrofe i tragedije

- izaziva negativnu energiju na svim poljima

Za ovo se tvrdi da je kriv retrogradni Merkur

- 7. novembra na izborima u Americi bilo je problema s glasačkim listićima, a rezultati su kasnili mesec dana

- 6. maja 2010. bilo je potrebno pet dana da se formira koaliciona vlada u Velikoj Britaniji

- U aprilu 2010. desila se erupcija vulkana na Islandu

- Na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. organizatori su podigli zastavu Južne umesto Severne Koreje

