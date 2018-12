SVI ZNAJU ZA ČUVENU REČENICU "HJUSTONE, IMAMO PROBLEM", ALI NE I OVO: Dražin četnik poslao je svog čoveka na Mesec da reši problem! Konačno otkrivena strogo čuvana tajna o 7 Srba u NASA! (VIDEO)

Stalno smo slušali krilatice kako su "Srbi nebeski narod", kako su "najstariji", a i ona: "Dok su Švaba, Amerikanac i Englez jeli rukama, Srbi su imali viljušku", a sada je otkrivena jedna zaista interesantna stvar posle koje će svi oni koji su tvrdili da su "Srbi nebeski narod" moći da kažu: "Znao sam!"

Naime, sedmoro Srba - inženjera učestvovalo je u američkom Svemirkom programu - Apolo koji je na Mesec poslao prvog čoveka.

"Houston, we have a problem", rekao je astronaut Džon Svajgert 1970. godine kako bi ukazao problem kratkog spoja u Apolo 13. Rećiće te to svi znamo, ali malo ko zna da se on upravo obratio Srbima. Sedmoro inženjera srpskog porekla tada je radilo na ovom projektu u NASA i oni su rešavali taj "problem".

Sedmoro Srba pionira američkog "Apolo" svemirskog programa su:

MILOJKO VUCELIĆ, glavni menadžer programa za sletanje astronauta na mesečevu površinu. NJegov neposredni zadatak je bio kontrola i analiza mesečeve površine i osmišljavanje načina sletanja objekata na nju.

DANILO BOJIĆ, glavni inženjer i specijalista za sisteme kretanja i kontrolu reakcionih sistema u Apolo programu.

PAVLE DUJIĆ, inženjer elektrotehnike, zadužen za sistem distribucije električne energije na Apolo svemirskim brodovima tokom leta na Mesec.

ILISAV ŠURBATOVIĆ, četnik, poručnik Jugoslovenske vojske koji je čitav rat proveo u štabu đenerala Draže Mihailovića na Ravnoj Gori. Bio je inženjer zadužen za prizemljenje i odvajanje svemirskih objekata na površini Meseca.

PETAR GALOVIĆ, inženjer zadužen za osmišljavanje i obezbeđivanje katapultnog sistema u svemirskim brodovima misije Apolo.

SLAVOLJUB VUJIĆ, inženjer zadužen za istraživanje prestanka rada elektronskih uređaja na objektima koji su slati u svemir u okviru misija Apolo i Saturn.

DAVID VUJIĆ, inženjer odgovoran za povezivanje programa u okviru Rokvel, NASA i ostalih kompanija u izradi objekata u okviru misije Apolo.

