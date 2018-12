VREME JE DA MALO PREDAHNEMO OD ZIME: Neobično topla nedelja pred nama, danas oblačno, ali suvo, do 12 stepeni

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, u većini krajeva tokom dana suvo i toplo.

Najniža temperatura biće od minus 3 do 3 C, najviša dnevna od 8 do 12 stepeni. Samo je ujutru ponegde u severnim, a kasnije po podne, uveče i noću i u ostalim krajevima moguća slaba kiša, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Timočkoj Krajini biće i dalje hladno, sa temperaturom od minus 7 do nule, gde je tokom noći moguća slaba kiša koja će se lediti na tlu. Duvaće slab i umeren, južni i jugoistočni vetar, na jugu Banata povremeno jak.

U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno i veći deo dana suvo. Uveče i tokom noći moguća je kratkotrajna, slaba kiša. Vetar slab i umeren, jugoistočni.

Najniža temperatura 3 C, a najviša dnevna 10 C.

Prema izgledima za narednih sedam dana, u Srbiji će se do nedelje zadrzati relativno toplo vreme sa čestim prolaznim naoblačenjima. U utorak se očekuje pretežno oblačno, mestimično sa kišom, po podne prestanak padavina i delimično razvedravanje, najpre na severu i zapadu.

U sredu malo i umereno oblačno, samo još ujutru na jugu i jugoistoku ponegde sa kišom. U četvrtak novo prolazno naoblačenje. U petak suvo. U subotu oblačno, mestimično sa kišom uz pojačan južni i jugoistočni vetar. Od nedelje temperatura u padu pa će u planinskim predelima kiša preći u susnežicu i sneg. U ponedeljak hladno i uglavnom bez padavina.

