VOZAČI, PRILAGODITE BRZINU: Nova radna nedelja donosi gužve na putevima širom Srbije

Očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, zbog početka radne nedelje, pre svega na ulicama unutar većih gradskih sredina, a zatim i na frekventnijim putevima u zemlji, a magla će tokom jutra smanjivati vidljivost, ponegde i ispod 100 metara, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prestanak padavina i porast dnevnih temperatura koje nas očekuju u narednim danima doprineće dobroj prohodnosti puteva, medjutim, otapanje snega u višim planinskim predelima pored mokrih kolovoza donosi veliku opasnost od odrona na šta se vozači posebno upozoravaju, kao i na moguće poledice ujutro i uveče na delovima kolovoza koji su vlažni. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije Srbije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužih zadržavanja od 30 minuta.

Zadržavanja za teretna motorna vozila, na izlazu iz zemlje su sledeća: na prelazu Horgoš oko 90 minuta, na Kelebiji oko 240 minuta, na prelazu Batrovci oko 240 minuta i na prelazu Šid oko 120 minuta.

Danas će se u periodu od 07.00 do 15.00 na Oblilaznici oko Beograda, na deonici od petlje "Bubanj potok" (Кružni put) do petlje "Ostružnica" (Ostružnički most), izvoditi radovi na sanaciji oštećenog kolovoza. Za vreme radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila. Do 5. decembra nastavljaju se radovi na nosećim čeličnim portalima na Pančevačkom mostu, koji će se izvoditi u pokretu, u periodu od 19.00 do 07.00 časova. U zoni radova biće zauzeta jedna saobraćajna traka.

