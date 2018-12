MISTERIJA! BILJANI SE PRE 3 GODINE GUBI SVAKI TRAG U KRALJEVU, NIKO NE ZNA ŠTA SE SA NJOM DEŠAVA: Majka nestale devojke objavila potresno pismo na Fejsbuku koje para dušu! (FOTO)

Biljana Đorić je nestala 2. decembra 2015. godine kod restorana "Zadužbina" u Kraljevu, gde je na kiosku uzela cigarete, ostavila pasoš i telefon i rekla: "Doći će neko da uzme ovo." Pre toga, devojka se iz Kosovske Mitrovice, gde studira, dovezla taksijem do grada. Od tada joj se gubi svaki trag.

U nedelju se navršilo tačno tri godine kada je Biljana poslednji put viđena, a njena majka napisala je tim povodom dirljivu poruku na Fejsbuku.

- Teško je, preteško, naročito danas. Tri godine živim u paklu. Kako je moja duša, nisam znala da i ona može da boli, ali boli i te kako. Htela sam da se izvinim porodici zbog svega, zato što nisam ista osoba kao pre, ali kako ću drugačije, jednostavno to je jače od mene. Ali hvala im na razumevanju, tu su uvek uz mene. Htela sam da zahvalim i ljudima koji su tu uvek da mi pruže podršku. Zahvaljujem Igoru Juriću, Stevanu, Dajani, Ireni Bulatović, Ivi, Nikoli, Bogdanu i izvinjavam se ako sam nekog propustila, nadam se da mi neće zameriti. Nikada neću odustati do poslednjeg atoma snage. Jednostavno moram, jer to nije igla da se može izgubiti. A vi koji znate, neka vam proradi ljudskost ako je uopšte imate. Biljo, volimo te svi i molim te nađi načina da nas spasiš i tvoja odluka će biti poštovana - dirljiva je poruka njene majke Vesne, koja je osvanula na njenom Fejsbuk profilu.

Inače, Biljaninoj porodici se letos javio čovek iz Novog Sada koji tvrdi da ju je video u Grčkoj i razgovarao sa njom. Biljana je navodno tada viđena u grčkom letovalištu, gde je radila u jednoj prodavnici. Novosađanin koji je s njom tada razgovarao, slučaj je prijavio policiji, a Biljana mu je tada rekla da živi u selu pored Soluna.

