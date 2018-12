OVO SU NAVIKE KOD SRBA: Ne vole da peru sudove i peglaju, evropski prvaci su u gledanju TV!

Svi pokušaji da se muškarci privole da kućne poslove ravnopravno dele sa ženama, sudeći prema rezultatima istraživanja Eurostata, kod Srba nisu dali nikakve rezultate.



Analize desetogodišnjeg istraživanja o strukturi korišćenja vremena na različite aktivnosti kod Evropljana i zvanično su dokazale da Srbi najviše od svega izbegavaju peglanje i ručne radove, poput ušivanja, na koje ne potroše ni minut dnevno. Muškarci u Srbiji ne mogu poslužiti kao primer deci ni kada je u pitanju pranje veša, učenje u slobodno vreme i upravljanje domaćinstvom, jer na to u proseku troše svega po minut dnevno.

Da Srbi nisu oduševljeni ni pranjem sudova, pokazuje činjenica da na to potroše četiri minuta dnevno, dok Srpkinje iznad sudopere provedu po 34 minuta. Slična situacija je i sa čišćenjem stana, na šta žene u Srbiji u proseku troše po 38 minuta dnevno, a muškarci svega sedam.

Malčice više vremena muškarci provedu u spremanju hrane, po 17 minuta, dok nežniji pol na to utroši po sat i 36 minuta. Osim na ove kućne poslove koje muškarci svojski izbegavaju, žene više vremena troše i na brigu o deci, kupovinu i učenje. Žene više čitaju knjige, i to osam minuta dnevno, dok muškarci na to u proseku potroše po pet minuta, ali zato na čitanje ostalih sadržaja Srbi troše 13 minuta, a Srpkinje osam.

Muškarci u Srbiji ispred televizora provedu malo manje od tri sata dnevno što je evropski rekord, dok žene na to potroše dva sata i 26 minuta. Srbi u poređenju sa Srpkinjama više vremena provedu i u radu na računaru, igranju igrica na računaru i u sportskim aktivnostima, šetnji i planinarenju, kao i u brizi o kućnim ljubimcima i domaćim životinjama.

- U uživanju i socijalnim aktivnostima muškarci u Srbiji provedu šest sati i tri minuta, a žene nepunih pet sati. U gotovo svim zabavnim aktivnostima muškarci provedu više vremena od žena, osim u čitanju knjiga, gde su žene sa osam minuta ispred muških pet minuta. Kod lične nege nema bitnih razlika, kod muškaraca se na spavanje, ishranu i ostalu negu potroši 11 sati i šest minuta, a kod žena 11 sati i 14 minuta. U zvaničnoj zaposlenosti muškarci provedu tri sata i 22 minuta, a žene sat i 53 minuta - ističe ekonomista Miroslav Zdravković, urednik portala Makroekonomija.

Aktivnost Muškarci Žene

Spremanje hrane 17 96

Pranje sudova 4 34

Čišćenje stana 7 38

Peglanje 0 11

Pranje veša 1 11

Odmaranje 38 33

Sportske aktivnosti 11 3

Igranje igrica 4 1

Čitanje knjiga 5 8

Gledanje televizije 173 146

Briga o domaćim životinjama 10 5

*u minutima



Navike Evropljana Rumuni najviše spavaju, a Grci najduže jedu Istraživanje koje je uradio Eurostat pokazalo je da Rumuni spavaju najviše od svih Evropljana, i to osam sati i 48 minuta, Grci najduže jedu dva sata i 21 minut, Turci najviše rade četiri sata i 24 minuta, dok Estonci najviše vremena čitaju - 10 minuta dnevno. Finci su rekorderi po slušanju muzike 11 minuta dnevno i vremenu provedenom u kupovini 26 minuta, Mađari najviše brinu o ljubimcima 21 minut, dok Srbi prednjače po sedenju ispred televizora, na šta troše dva sata i 53 minuta, putovanjima u vezi sa kupovinom i uslugama 16 minuta dnevno, ali i po vremenu koje potroše na neformalnu pomoć drugim domaćinstvima 12 minuta.

Što se žena tiče, Rumunke spavaju najduže osam sati i 56 minuta, Grkinje, kao i Grci, najduže jedu od svih Evropljana, ali zato Turkinje najmanje rade - sat i 16 minuta, za razliku od njihovih muških zemljaka koji su najveće radiše. Srpkinje u Evropi prednjače po dužini spremanja hrane - sat i 36 minuta i po tome što, kao i Srbi, najduže sede ispred televizora - dva sata i 26 minuta, ali zato najmanje brinu o domaćim životinjama, svega pet minuta.

