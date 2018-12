ŠOK INTERVJU! PRVA SRPKINJA KOJA JE U TIRANI DIPLOMIRALA ALBANSKI OTKRIVA: Sve o albanskoj obaveštajnoj službi, TRGOVINI ORGANIMA, čime se sve bavi Edi Rama, velikoj Albaniji, Haradinaju...

Gordana Doroslovac je prva Srpkinja koja je diplomirala albanski jezik i književnost na Fakultetu za albanski jezik, književnost, istoriju, geografiju i turizam na Univerzitetu u Tirani.

Ona je prošle godine dala intervju u kome govori o Albaniji, Albancima, kako onima u matičnoj državi tako i onima na Kosovu, ali i otkriva tajne Edija Rame, Velike Albanije...

O ALBANIJI

Posle pada Envera Hodže i dolaska demokratije za koju Albanci tvrde da je to bio samo malo promenjeni oblik diktature.

Malo duži je lanac, podkupljiviji je svet, gori su uslovi bili za prosečne ljude, ulice su bile prljavije, sa demokratijom je došla droga.

Albansku mafiju su između ostalih formirali Englezi.

KO SU ALBANCI

Albanci su nastali od islamizovanih arbanaških plemena i lokalnog stanovništva.

Postoje Gege i Toske, gege su na severu Toske na jugu. Gege uglavnom liče na Albance sa Kosova, npr na Haradinaja... Ne liče na Tačija. Tači je Crnogorac.

Gege uglavnom imaju belu edemičnu kožu. Puna je narandžastih pega, kod njih je dominantan crvenkasti gen. Oni su dovedeni iz kvkaske Albanije.

Na jugu su Toske. Ljudi su visoki, beloputi, lepi, većinom visoko obrazovani.

Gege i Toske govore sličnim jezikom. Među njima postoji rivalstvo jer je toska dijalekt dolaskom Envera Hodže postao službeni jezik. On je bio veoma visok, lep, bio je pesnik.

O EDIJU RAMI

Edi Rama, predsednik Albanije, je veliki strastveni kockar koji je zahvaljujući tome ušao u mrežu engleske obaveštajne službe. Znali su koje su njegove slabosti. Pomalo se drogira. Ljudi ga preziru jer smatraju da je čovek sklon porocima. Njegova porodica je bila pravoslavne veroispovesti ali su od skoro katolici. Njegova porodica potiče od Cincara, a oni su potom prešli u katoličanstvo.

foto: AP

Cincari su oduvek poštovali svoju religiju. Pravoslavne crkve su uništavane, a pravoslavna crkva u Tirani je godinama korišćena kao magacin. Kada smo 1992. došli u Tiranu to je bio neki smrdljivi prostor bez vrata. Gledali smo kako se to izgrađuje od 1993.

U to doba je u Tiranu stigao sadašnji arhiepiskop koji je inače Grk a Albanci ga baš zbog toga ne vole. On je poveo svoje saradnike koji su imali rok šest meseci da nauče albanski jezik.

O ALBANSKOM JEZIKU

Gramatika albanskog jezika je napravljena tako što su pokupljene najteže stvari iz latinske gramatike, ruskog jezika konkretno padežna promena, gerundiv koji zadaje muke svim studentima engleskog, i italijanskog. To je izmišljena gramatika koja je izuzetno teška. U rečima ima oko 6.000 turcizama.

Albanija je do skoro bila svet muškaraca. Žene su posle rata i u vreme Envera Hodže su postale zvanično ravnopravne. Ali Albanija je patrijahalno društvo u kome je osnovna funckija žene da bude domaćica, majka i supruga. Žena će prvo poslužiti muškarca pa će onda sesti za stolom.

Žena uglavnom neće sedeti kada muškarcu dođu gosti. Muževljeva porodica se bespogovorno poštuje. Otac je glava porodice, ako je otac uda ona nema prava da se razvede osim ako joj ne dozvoli otac ili brat.

Najjača veza u albanskom svetu je između brata i sestre. Sestra je bila ta koja je brinula o braći, negovala, čuvala, bespogovorno slušala.

ODNOS ALBANACA IZ ALBANIJE PREMA ALBANCIMA SA KOSOVA

Albanci iz Albanije da bi definisali Albance sa Kosova koriste reč - maljok. To u bukvalnom prevodu znači seljačina. zapravo označava čoveka koji je sišao sa planine a nije svukao i korene sa planine.

Ne poštoju ih mnogo. Velika je razlika između albanskog jezika koji se govori u Albaniji i na Kosovu. Albancima sa Kosova im treba po 6 meseci da bi mogli normalno da prate televiziju, da normalno komuniciraju.

Albanski sa Kosova je dosta grub jezik, ima dosta srspkih reči.

O ŠKOLAMA I FAKULTETIMA U ALBANIJI

Ako pričamo o Albancima pre 2000. godine škole su im bile organizovane po francuskom ili tačnije po ruskom isstemu školovanja. Bile su veoma zahtevne, stroge i veoma jake. Njihova deca nisu mogla da se smatraju za buduće intelektualce ukoliko do kraja osnovne ne vladaju barem sa dva svetska jezika.

Osim Albanskog svi su tečno govorili engleski i italijanski.

Posle dolaska demokratije i Salji Beriše kvalitet škola je opao. Profesori su bili bedno plaćeni. U komunizmu su bili i više nego pristojno plaćeni. Od 1992. do 1995. profesor univerziteta je imao 80 dolara platu. Jedva su sastavljali kraj sa krajem. Đaci ih nisu slušali.

Danas su albanski profesori bolje plaćeni, sada su plate negde oko 250 evra. Prosečna plata u državnoj službi je oko 350 evra. U Albaniji su se povećali drastično troškovi života.

Albanci sa Kosova se ne sele u Albaniju jer nisu dobro došli. Albanci kažu da ih ima oko 500.000 u Beogradu.

O VELIKOJ ALBANIJI

Svi govore da je to predizborna retorika Haradinaja, Edija Rame... Nisu to oni sami smislili ali su oni pre dve tri godine proglasili Veliku tj etničku Albaniju.

Napravili su himnu, zastavu, to je država koja još nije priznata. Lično mislim da je to sve zelena transverzala.

foto: EPA

Haradinaj ništa ne bi smeo da uradi da nema podršku.

Žuta kuća je prestala da se pominje, njeni podaci su nestali.

Najviše koristi od trgovine ljudskim organima su imali Hašim Tači i Ramuš Haradinaj. Osim droge su se aktivno bavili trgovinom ljudskim organima. I to svi znaju ali svi ćute.

Inače da napomenem, Salji Beriša i Bernard Kušner se znaju sa studija. Kušner je došao jer se Beriša setio svog kolege sa fakulteta koji je naprasno došao u Lekare bez granica a onda se našao na pravom mestu na Kosovu pa onda postao visoki predstavnik.

Salji Beriša je duševni bolesnik. On je bio jedno vreme lični lekar Envera Hodže i tako je došao do specijalizacije u Francuskoj. Kada je došao u Albaniju iz Francuske zabio je svom mentoru nož u leđa i otišao u demorkate. Bio je tih i miran do kraja života Envera Hodže.

ALBANSKA OBAVEŠTAJNA SLUŽBA

Imaju bezgranično novca, veoma su jaki. Imali su oni svoje špijune u UDBI.

Imaju jaku saradnju sa hrvatskom a posebno slovenačkom tajnom službom.

Kurir.rs/KTV/Priredio: P.L./Foto: Youtube, Foto: EPA

Kurir

Autor: Kurir