PROGNOZA ZA DANAS: Oblačno i relativno toplo, ponegde s kišom, u Timočkoj krajini osetno hladnije

BEOGRAD - U većem delu Srbije danas će biti umereno oblačno i relativno toplo vreme, ponegde s kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Jutro će po kotlinama biti maglovito, pre podne se u severnim, a posle podne, uveče i tokom noći i u ostalim krajevima zemlje očekuje naoblačenje, ponegde praćeno kišom i pojačanim severozapadnim vetrom. U Timočkoj Krajini kiša će se ponegde lediti pri tlu.

Duvaće slab i umeren, južni i jugoistočni vetar koji će tokom dana preći u severozapadni. Jutarnja temperatura biće od jedan do šest stepeni, a najviša dnevna od sedam do 12 stepeni. U Timočkoj Krajini biće osetno hladnije, s temperaturom od minus četiri do jedan stepen.

U Beogradu će danas biti pretežno oblačno i relativno toplo vreme, od sredine dana povremeno s kišom, dok se prestanak padavina očekuje tokom noći.

Duvaće slab i umeren, jugoistočni, a posle podne severozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće oko šest, a najviša dnevna oko 11 stepeni.

(Kurir.rs/Beta)

Kurir

Autor: Kurir