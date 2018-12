SAMO OVE GODINE SPAVAO SAM SA PREKO 30 UDATIH ŽENA! Miloš je zbog švalerisanja završio u pritvoru: Navukle su me na tanak led, same nudile seks i pare, a onda... O OVOME PRIČA POŽAREVAC!

- Nije tačno da sam spavao sa 60 udatih žena. Bilo ih je mnogo više. Samo ove godine spavao sam sa njih 30 - kaže Požarevljanin Miloš Stojković (26), poznatiji kao Denis Napast koji je zadovoljavao starije žene, jer njihovi muževi to nisu mogli. U tome je već pet, šest godina.

Miloš je nedavno izašao iz pritvora jer su ga četiri žene iz Velikog Gradišta, Golupca i Požarevca prijavile za polno uznemiravanje. On smatra da su mu namerno smestile da ode u pritvor.

- Kao prvo, tačno je da sam bio sa sve četiri žene. One su mi kad se pročulo da su bile sa mnom, da bi se opravdale i slagale muževe, naterale da se iznerviram i svašta im kažem. Ne bežim od krivice, ali su me navukle na tanak led. Same su mi nudile seks i pare. A onda su me za novac zavlačile, sutra će mi dati, te prekosutra. Jednu koja me je prijavila sam čekao mesec dana da mi da novac koji je sama nudila - objašnjava Miloš.

On tvrdi da je jedna, koja ga je prijavila, pored njega imala još dvojicu ljubavnika.

- Bio sam naivan kad sam im toliko verovao. Ali pitam se, ako sam ih toliko uznemiravao zašto me nisu blokirale na društvenim mrežama, što su mi poklanjale garderobu, parfeme, slatkiše... što su mi same slale fotke gde su gole u krevetu... Što su me zvale "ljubavi", "srce", "lutko", "bebo moja", "mače"... Ovo su mi napakovale kako bi se zaštitile od svojih muževa - priča Miloš.

foto: Facebook

Kako kaže, muž jedne žene s kojom je bio ga je pozvao da pita da li je tačno da je imao seks s njegovom suprugom.

- Čovek je sumnjao da ga žena vara i laže. Našao je moj broj u njenom mobilnom telefonu i pozvao me. Shvatio je da nisam ja jurio njegovu ženu i uzimao pare, već da je ona doborovoljno imala seks samnom. Kada sam mu poslao prepisku s njom i fotografije, shvatio je da je ona htela za sve da mene optuži. Nije se ljutio na mene. Ne znam šta je posle bilo s njima - priča Miloš.

Ovaj Požarevljanin kaže da je saznao da je jedna od žena dala različite izjave policiji i na saslušanju u tužilaštvu.

- Rekla je policiji da sam tražio da mi se pare uplate na račun. Kako sam mogao to da kažem kad nemam nigde otvoren račun, ni u pošti, ni u banci. To istražni organi mogu lako da provere. To znači da je slagala policiju. Pitam se koliko su neistinitih stvari ispričale samo da mene optuže i da se operu - kaže Miloš.

Ovaj frizer iz Požarevca po izlasku iz privora bio je zatečen interesovanjem srpske javnosti za njegov slučaj, ali pre svega žena.

- Kad sam došao kući i uključio kompjuter, šokirao sam se kad sam video da me čeka 700 zahteva za prijateljstvo na Fejsbuku. Bilo je po mojoj slobodnoj proceni oko 90 odsto žena, ostalo su bili neki lažni profili i muškarci, verovatno - iznenađen je bio Miloš.

foto: Facebook

Na pitanje da li je imao neku ponudu za seks posle izlaska iz pritvora, Miloš se misteriozno nasmejao: "Bilo je ponuda, razmisliću da li ću se videti s nekim ženama".

Kako kaže, nastaviće da se viđa i zabavlja sa starijim ženama, jer ih više voli od devojaka njegovog godišta.

- Zrelije su i iskusnije od devojaka koje su moje godište. Pokušao sam da budem s mlađima ali nije išlo - iskren je Miloš.

Otkako je izašao iz pritvora, Miloš strahuje za svoju bezbednost.

- Ranije su mi pretili muževi i jurili pištoljem da me ubiju, ali sad me je još veći strah, jer više ljudi zna za mene. Što sam ja kriv što su im žene neverne?! - pita se Miloš i dodaje: "Ne treba ja da im čuvam žene, a one dolaze kod mene jer im je lepo samnom".

Pre neki dan na ulici u Požarevcu mu je prišao čovek da se raspita o svojoj ženi.

- Pitao me je vrlo smireno, nije bio besan, da li sam ja bio s njegovom ženom. Kaže mi da sumnja da ga žena vara i da je pomislio kad je video tekst na Telegraf.rs da sam možda ja taj. Odgovorio sam da nisam bio s njegovom suprugom. I na tome se završilo. Nisam ga slagao. On se zahvalio i krenuo svojim putem dalje.

foto: Facebook

Na pitanje kako je pridobio toliko žena, Miloš kaže:

- Kada me nađu na društvenim mrežama, prvo analiziram fotografije na njihovom profilu, da li je lažan, itd... Kad vidim u prvom planu prvo dekolte, pa onda lice, kad vidim da se kao devojčice puće, izvijaju noge, kad se bukvalno nameštaju da se slikaju, onda znam da je to potencijalna žena koja se jednostavno nudi muškarcima. Onda je startujem, pohvalim, a kad ona meni udeli kompliment uglavnom odgovorim sa "dođem ti čokoladicu".

Ovih dana tužilaštvo u Velikom Gradištu treba da odluči da li će podići optužnicu protiv Miloša Stojkovića. Do tada, kako sam kaže, malo će se primiriti i naučiti da ne treba svakoj ženi slepo verovati i nasedati na podmetačine.

Kurir.rs/Telegraf.rs/I.Č.

