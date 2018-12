TMURNA SREDA BEZ KIŠE: Danas do 8 stepeni, od sledeće nedelje ponegde i sa snegom!

BEOGRAD - U Srbiji će danas iznad većeg dela zemlje biti umereno do potpuno oblačno, na istoku i jugu još ujutro ponegde sa kišom. Na severu će pre podne biti pretežno sunčano, po podne umereno oblačno.

Najniža temperatura od minus 1 do 4 C, a najviša od 4 do 8 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će danas biti umereno oblačno i suvo. Vetar umeren, severozapadni, po podne u slabljenju. Najniža temperatura oko 4 C, a najviša oko 7 stepeni.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će u četvrtak i petak biti malo i umereno oblačno, samo u petak na krajnjem severu prolazno naoblačenje ponegde sa slabom kišom.

U subotu pre podne na severu i zapadu, a po podne i uveče i u ostalim krajevima, očekuje se naoblačenje mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom.

U nedelju i početkom naredne sedmice, uz pad temperature, pojava snega očekuje se ponegde i u nižim predelima.

