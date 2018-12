Кгnјаča kraj Beograda, ispred zgrade u naselju Sutjeska, svakodnevno se mogu videti automobili registarskih oznaka iz сеlе bivše Jugoslavije, kao i dugačak red pacijenata koji čekaju prijem kod Miloša Ninkovića. Оп је fito-fizikalni terapeut i narodni lekar-iscelitelj, nadaleko роznat. Uspešno leči pacijente obolele od diskus hernije, diskopatije, neuroloških bolesti, multiple skleroze. Parkinsonove bolesti, ali i najtežih od pacijenata koje je zvanična medicina otpisala. Mnoge pacijente širom sveta uspešno је izlečio. Holistički gleda na svakog pacijenta i svaki ima posebnu terapiju. Leči kombinacijom fizikalne terapije, akupresure i prirodnih melema spravljenih od lekovitog bilja po njegovim receptima. Kaže da napamet poznaje vise od 8.000 recepata. Radi 30 godina i poznat je u svim državama Evrope, Rusije, Severne i Južne Amerike i Australije.

foto: AP/Ilustracija

Živeti u skladu sa prirodom, znači zdrav i bogat život?

Svaki pacijent је priča za sebe. Znanje i edukacija ukazuju da živeti u skladu sa prirodom, znači zdrav i bogat zivot. Mudri Ijudi odavno tvrde da je briga za decu i njihovo zdravo odrastanje najveće životno bogatstvo, potvrđeno vekovima. Kad je preventiva u pitanju sve veći značaj dobija priroda, zapravo lekovito bilje za koje se opredeljuju i lekari specijalisti. Dr Jelisaveta Кunosić neuroimunolog iz Beograda, posle 25 godina rada u KC Srbije, uspešno primenjuje komplementarnu medicіnu, a sledbenika je sve više. U svetu, tačnije u SAD, odavno proučavaju drevnu kinesku, ali i evropsku komplementarnu - integrativnu medicinu. U vrlo zanimljive primere spada dr Erik Perl.

Doktor Perl, uspesni kiropraktičar iz Los Аnđelesa, na vrhuncu lekarske karijere, prodaje svoju ordinaciju da bi krenuo renuo putem duhovnog iscelivanja i istraživanja nekih od najvažnijih i najkontroverznijih pitanja savremene medicine i lečenja.

Dr Erik Perl postavlja pitanja da li energija i informacije koje ona prenosi igraju glavnu ulogu u zdravlju i lečenju. Može li naš um da se poveže sa ovom energijom i možemo li da naučimo da ovladamo njome kako bismo lečili i se- be i druge. Brojni lekari u Americi podržavaju istraživacke laboratorije dr Erika Perla i njegov ključ zdravlja i lečenja koji је nazvan - rekonekcija. Dr Erik Perl svo је tvrdnje i istraživacke rezultate brani svojim motom: „Ako је istina biće svimа znana. Ako je laz teška, uočićemo gde je greška."

foto: Shutterstock

Kada smo našeg legendarnog narodnog lekara i iscelitelja Milosa Ninkovića pitali na čemu temelji svoje znanje i iskustvo, оn је odgovorio: „Prvenstveno nа duhovnoj SVETOSAVSKOJ obnovi i bogatstvu lekovite prirode."

U mediteranskom centru — banji za strance, u Igalu, Miloš Ninkovič је posti- gao izvanredne rezultate lečeći strance iz сеlе Evrope. Milos Ninković se bavi i pedijatrijom i leči svojim, čuvenim ВЕВI-ČАЈЕМ, biljnim sirupima, i deca do osnovne škole nemaju prehlade i viruse, nemaju ni zdravstveni karton. Potpuno su zdrava i na prirodan način se lеčе, preko bilja se podize imunitet, a koristi i svoj preparat BEBIDENT za masažu desni, koji olakšava izbijanje zuba kod dece, tako da ne stradaju mlečni zubi.

Gospodine Ninkoviću, koristite PRIRODNE MELEME koje pravite u vašoj laboratoriji?

Svi preparati koje koristim su na biljnoj osnovi i svaka bolest se vodi posebno i ima svoju šifru. Ро našim recepturama radimo ekstrakciju lekovitog bilja, to pomešamo sa medom i dobijemo sirup. Za svaku bolest se radi poseban sirup. Za pojedine bolesti - karcinome radimo posebne meleme. Najuspešniji smo kod karcinoma grlića materice.

foto: Shutterstock

Vi imate dobre rezultate i kad su u pitanju neurološke bolesti?

Da, imam uspeha u lečenju multiple skleroze i Parkinsonove bolesti, a lečim i distrofiju mišića. Pacijenti treba da budu strpljivi. Sve te bolesti zahtevaju dugotrajnije lečenje, ne može se uspeh postići za mesec dana. Kod distrofije, imao sam jednu pacijentkiu iz Crne Gore koja je nedavno izašla iz kolica i sada hoda normalno, ne vuče noge i ko ne zna da je imala problem ne bi nikad primetio.

Sve radim u kombinaciji sa lekovitim biljem i fizikalnom terapijom. Korstim uglavnom sirupe.

Postoji i proizvod koji se zove SMEŠKO. Šta је Smeško?

Da, taj sirup SMEŠKO opusta organizam, vraća hormone u normalu i vraćа balans organizmu. Taj proizvod je napravljen pre 12 godina, za pacijente sa velikim stresovima, uglavnom menadžere. Ko god dođe sa tim problemom, traže SMEŠKA i poblemi nestaju.

Brojni primeri dokazuju da uspešno otklanjate depresiju?

Da, ali desi mi se često da kod раcijenta nije u pitanju depresija. Ima rаzоčагanје, to nije depresija, nema samopouzdanje - to nije depresija, ponaša se povučeno - to nije depresija. Imam ogromno iskustvo u radu sa ljudima i prepoznam da li je stvarna depresija iii је nesto drugo. SVAKI PACIJENT JE PRIČА ZA SEBE.

foto: Shutterstock

Da li koristite u lečenju istočnjačke metode?

Koristim, ali to su Božje metode i ne može niko da ih ospori. Da li se ona zva- lа kineska iii iпdijska, sve su vrlo slične. Kod nas hrišćana to ide preko molitve a kod njih preko mantri. To je dovođenje u neku fazu veze sa Bogom i onda je lečenje mnogo lakše i jednostavnije.

Na primer, u Hilandaru, u 15. veku је napisan HILANDARSKI MEDICINSKI KODEKS u kome је objašnjeno lečenje pojedinih bolesti koje se danas u 21. veku utvrđuju ultrazvukom. Postavlja se pitanje kako je monah mogao to da zna u 15. veku? Znači da je monah bio obdaren i kroz molitvu dobijao informacije i onda je na osnovu toga pravo lek. Bio sam dva puta na Svetoj gori u Kareji - ruski Skit svetog Andreja. Tu su do Oktobarske revolucije živeli monasi i uzgajali lekovite bilje, pravili lekove i lečili pacijente iz cele Rusije do 1917. godine. To je dokaz lekovitosti bilja, nisu oni učili medicine, ali su znali koju kombinaciju bilja da naprave. To je taj osećaj, iskustvo koje sam prošap i našao sam spoznaju toga što radim i uverio se da sam na dobrom putu. To je znanje i obaveza da preuzmeš jedan ogroman teret na sebe.

Bavite se lečenjem 30 godina, kakvi su bili vaši počeci?

Najteži je prvi pacijent, a prvu spoznaju ovoga što znam sam imao sa 20 godina kada sam bio u vojsci u Šibeniku. Moj sin je imao godinu dana i počeo je da plače. Uzeo sam ga u ruke i imao osećaj da sam počeo da tonem. Uplašio sam se, trgnuo i moje dete je prestalo da plače. To je prva spoznaja ulaska u te medicinske vode.

foto: Shutterstock

Imate pacijente širom sveta?

Svi su došli na preporuku, ne znam kako, valjda od tog prvog uspešnog pacijenta je krenuloo tako, sve dalje i dalje. U mediteranski centar Igalo su dolazili stranci koji su čuli za mene, i ja sam ih uspšeno lečio. Kasnije sam išao po gotovo svim evropskim zemljama i lečio pacijente od različitih bolesti.

Poznati ste po melemu za kancer grlića materice?

Onkološki institut - eksperimentalna labaratorija su čuli za taj moj lek i zvali su me. Odlučio sam da im dam recepturu. "Zašto da komplikujemo i zašto da vi da razmišljate šta ja to pravi. Evo vam receptura", rekao sam. Kada su je primenili bili su oduševljeni. Melem je još u eksperimentalnoj fazi a moja je želja da se proizvodi u nekom našem manastiru.

Živimo u vreme biznisa, kada se sve koristi za zaradu pa i lekovi?

Da to je silna hemija kroz hranu ali i kroz lekove. Neophodna je edukacija lekara u vezi sa lekovima, da ne potpadaju pod uticaj velikih farmaceutskih kompanija. Dvadeset prvi vek je vek biznisa, nažalost, u kome sve sve koristi za zaradu, pa i lekovi. Bolest je iskorištena za zaradu i svetske institucije se trude da bude što više blesnih. Tu pomaže samo zdrav razum i razmišljanje, moramo da vodimo računa o tome i da se čuvamo.

Farmacija je dosta zaslužna za opšti zdravstvei napredak, ima tu neprevaziđenih lekova, ali nažalost, lekovi su postal biznis i farmaceutske kompanije žive od bolesti. Bolje je koristiti preventivnu medicinu i tako spasiti pacijente, ali i zdravstvene fondove. Na RTS se krenuli sa pričom da se ljudi polako obrazuju.

foto: Shutterstock

lmate i proizvod MASTERDENT. Šta je to?

То је proizvod za desni koji sam napravio po želji kolege-stomatologa iz Va- ljeva. Tražio је neki lek protiv раradontopatije i ja sam napravio lek MASTER- DENT. U saradnji sa stomatologom zaustavlja se krvarenje iz desni i zaustavlja se potpuno parodontoza u prvoj i drugoj fazi. Lek rešava probiem afti, a i učvr- šćuje implante. Parodontopatija је bolest 21. veka a MASTERDENT vraća prokrvljenost u desni.

Šta je vazno za zdrav život ро Vama?

Ne postoji jedan recept. Osnov svih probіema je stres , a njega izaziva naša želja za nečim što ne možemo da ostvarimo. Мlаdе savetujem da budu najbolji u svojoj obІasti da ne jure za novcem. Osnov je znanje i edukacija, kroz obrazovanje dobiješ kompletno sve i onda je mnogo lakše ići kroz život i nemaš problem sa stresom. Naravno, ne sme se biti nadobudan. Kada uporedim Evropu i Srbiju, mi smo još dobri. Ја bih platio svima da odu i da vide kako se radi u Evropi, onda bi mnogo više cenili Srbiju.

Kako Vi stičete svoju energiju?

ldem na hodočašća, obilazim naše manastire, dosta putujem po svetim mе- stima. Tu prikupim energiju i spoznaju za ono što radim. Takođe, i informacija da su dobro i zdravo pacijenti koji su bili otpisani za mene je najveća nagrada, ne postoji veća nagrada u svetu, ni Nobelova ni bilo koja druga. To mi daje snagu da budem jači i bolji.

foto: Shutterstock

Vaša firma LIFE WITH NATURE proizvodi lekovite meleme. Biljne prеparate?

Najviše proizvodimo i najdelotvomiji је imunološki sirup za decu od 6 do 15 godina. To je biljni preparat, kombinaciја biljaka koja dovodi do smanjenja op

trukcije bronhitisa, nema curenja iz nosa, uраlе ušiju i infekcije mokraćnih kanala. То su najzastupljeniji probiemi kod dece, a ovaj sirup је tu najdelotvorniji. Deca nemaju problema i slobodno idu u vrtić. Tu je i sirup za široku upotrebu koji smanjuje рrоbіеmе astmatičara, a negde i tokom vremena i izleči astmu. Treće, kod ženske populaсije radimo već spomenuti lek protiv karcinoma grliča materice, koji je vrlo efikasan.

Zatim, tu je lek protiv infekcija mokraćnih kanala i kandide. Bavimo se i problemom krvnih sudova i kostiju i tu imamo odgovarajuće lekove. Hašimoto sindrom, problem štitaste žlezde, uspešno rešavamo. Mi radimo sve vrste oboljenja od sistemskih do klasičnih i tekućih dnevnih oboljenja, prehlade, crevne tegobe, ulcelorozni kolitis.

Kako se vi usavršavate?

Pratim svetska dostignuća u oblasti medicine, kroz razne časopise, ali tako samo potvrđujem ono što znam. Sad su pored kineskih načina lečenja zastupljeni južnokorejski načini lečenja i indijska medicina — dosta od toga meni je vec blisko i poznato i to vec koristim u svojоj lekarskoj praksi.

foto: Shutterstock

Da li imate svoje naslednike, svoju školu?

Trenutno nemam nikoga, voleo bih da se pojavi osoba, ali je nisam susreo. Ni kod svoje dece nisam рronašao taj afinitet i sklonost.Tehnički deo može da se nauči ali ovde je stvar da budete obdareni od Boga i da volite to što radite. Sve informacije koje dobijate su u sinergiji sa Božjom energijom, sve to ajedno daje uspeh u lečenju. Sve je važno, sve kombinacije, samo da bi se ljudima pomoglo. Da li su to trave, farmacija, antropološke metode, antropolozi su možda najpribіižniji nekim varijantama za lečenje. Sve su to metode koje, kada ih sastavite, dovode do nekog velikog procenta izlečenja.

Sve biljke su bitne. Kad se naučno istražuje jedna biljka ona deluje u jednom pravcu, a kad je spojite sa drugim biljkama ima drugačije dejstvo. Biljke kad se spoje u jednom hemijskom rastvoru proizvode lek. To je poenta znanja - kombinovanje tih lekova. Vrlo je bitna i gramaža i mililitraža, sve je to vrlo važno za dobar melem, odnosno lek.

Vi gledate doveka kao celinu?

Naravno, u osnovi pravog lečenja јe da sagledate čoveka kao celinu, a onda kao specijalista možete da idete u svom pravcu. To je ispravan put.

(Kurir.rs/medicicom.com)

Kurir

Autor: Kurir