GRAĐANI, PAZITE SE! Platili mu da im nađe posao u Kanadi, pa prošli kao bos po trnju! Evo kako da se zaštitite od prevara (VIDEO)

Prevarant ne može biti svako, ali svako može biti prevaren. Da je to istina, dokazuje i nedavni slučaj prevare, kada je jedan Jagodinac u nameri pribavljanja protivpravne imovinske koristi obmanuo i doveo u zabludu trojicu Vranjanaca i jednog Hančanina da će im obezbediti posao u inostranstvu.

Ništa bolje nisu prošli ni trojica Bujanovčana. Svi oni poverovali su da će dobiti radne vize za rad u Kanadi, pa su oštećeni C.M. T.S., B.A., A.D., S:M., J.D. S.N. i A.M dali novac ne bi i što pre došli do posla u Kanadi. Ovaj slučaj potvrdilo je Osnovno javno tužilaštvo u Vranju, navodeći da je protiv R.S. iz Jagodine podneta krivična prijava, zbog krivičnog dela prevara. Ovakvi slučajevi nisu retkost, kažu u OJT.

„Dana 10. oktobra Odeljenju u Bujanovcu protiv R.S. Iz Jagodine podneta je krivična prijava zbog krivičnog dela prevara iz čl.208 st1 Krivičnog zakonika. U 2016 bilo za krivično delo prevara podnete su krivične prijave protiv 66 lica a u 2017.protiv 63. Evidentirani su slučajevi kada su ljudi obmanuti da će dobiti posao u inostranstvu tj radne vize za inostranstvo za šta su platili naknadu ali bez ispunjenja obećane protivčinidbe obezbeđivanja viza i odlaska na odredište. Po prijavama u ovakvim slučajevima često se tokom dokaznog postupka utvrđuje da je u pitanju grašanskopravni odnos a ne krivično delo“, kaže Bratislav Davidović, portparol OJT.

U Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja kažu da svi koji odlaze u inostranstvo na rad preko nekog posrednika najpre pogledaju spisak registrovanih agencija na sajtu Ministarstva i Nacionalne službe za zapošljavanje. Savetuje se i da se provizija ne plaća posredniku jer nju treba da plati poslodavac, odgovor je ministarstva.

Inače, za krivično delo prevara iz čl208. Krivičnog zakonika, u osnovnom obliku propisna je kazna zatvora od šest meseci do pet godina i novčana kazna kao sporedna. Ukoliko je prevarom pribavljena imovinska korist, kazna je od jedne do osam godina i novčana kazna kao sporedna, a ako naneta šteta prelazi milion i 500 hiljda dinara, propisana je kazna zatvora od dve do deset godina i novčana kazna.

Kurir.rs/RTV Vranje

Kurir

Autor: Kurir