ČUVENI RUSKI MONAH PREŠAO 2.000 KILOMETARA DA BI DOŠAO U SRBIJU: Doneo sa sobom čudotvorni krst koji će odneti na Kosovo i Metohiju (FOTO)

U Srbiju je stigao čuveni shimonah Varsanufije, koga vernici u Srbiji znaju po prethodnom monaškom imenu — baćuška Gurije, duhovni otac brojnih vernika, ruskih vladika, ali i političara. Baćuška je došao kako bi na Kosovo i Metohiju doneo čudotvorni Gadenovski krst.

Ovaj duhovnik u Kingisepu, u dalekoj Rusiji, gradi crkvu posvećenu srpskom knezu Lazaru i caru Nikolaju II Romanovu. Izgradnju prvog srpsko-ruskog hrama poverio je Pravoslavnom duhovno-prosvetiteljskom centru „Ljubav“ iz Zemuna. Tu smo imali i jedinstvenu priliku da se vidimo sa njim.

Starac gazi devetu deceniju. Iako je godinama teško pokretan, ovo je njegov sedmi dolazak u Srbiju. Obišao je i srpske svetinje u Crnoj Gori i na Atosu. Vreme provodi u dubokoj molitvi. Govori retko, u izuzetnim situacijama.

Reporteru Sputnjika se, ipak, obratio:

„Dao sam 2006. godine blagoslov za formiranje škole u ovom centru, poslali smo i ikonu Svetog Jovana Bogoslova, koja se sada nalazi ovde u kapeli u Zemunu. Sada sam došao da duhovno podržim Vojislava Despota u izgradnji verskog centra i da podstaknem odlazak srpske dece u Rusiju i dolazak ruske dece ovde“, rekao nam je starac.

Duhovnik, izuzetno cenjen u Rusiji i celom pravoslavnom svetu, dao nam je blagoslov da sa njegovim bratom u molitvi i već deset godina pomoćnikom u svakodnevnim aktivnostima monahom Venijaminom Semjanovom, razgovaramo o još jednom razlogu dolaska u Srbiju.

„Molili smo se u Ravanici, Ljubostinji, ali sada želimo da se poklonimo drevnim svetinjama srpske zemlje na Kosovu i Metohiji. Vladika Teodosije pozvao nas je da sledeće godine posetimo njegovu eparhiju, povodom 630 godina od Kosovske bitke i 800 godina od autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Ali, eto, Bog je želeo da se ta poseta desi baš sada“, priča monah Venijamin.

Iako je Kingisep od Beograda udaljen dve hiljade kilometara, a bratija živi bez preteranog dodira sa civilizacijom, monasi jako dobro znaju kakve su političke prilike u našoj zemlji, odnosno na Kosovu i Metohiji, gde su se zaputili. Znaju i da postoji mogućnost da na Jarinju budu zaustavljeni.

„Albanci su samo oružje Amerike i NATO-a. Nisu oni ti koji ne puštaju Srbe na Kosovo. Politika ne može da se poredi sa suštinom života na terenu. Kako su nekada rusku zemlju zauzeli Tatari, tako su i danas vas okupirali. Nije to prava okupacija, ali meni to trenutno deluje tako“, kaže nam ruski monah.

Objašnjava da monah Varsanufije, kao i on i svi ljudi u crkvi, na stvari ne žele i ne mogu da gledaju na politički način, već iz Božjeg ugla, iz ugla vere. Zato se mnogo ne opterećuju činjenicom da možda neće stići tamo gde su krenuli.

Uostalom, sve je u Božjim rukama, kaže monah.

„Kosovo je srce srpske zemlje, bilo je pre, i biće uvek. To se neće promeniti, šta god da se desi. Naš je zadatak pre svega da se molimo za mir. Želimo da Srbi i Albanci žive u miru na toj zemlji, kao Grci i Turci na Kipru. I živeli bi mirno, da nije došao neko sa strane i napravio nerede, haos. To uvek može i ovde da se dogodi, ako bi oni to hteli. Oni donose zao duh, koji izaziva svađu i nerede, a mi smo dužni da donesemo duh slobode i mira. Pre svega, ljubavi“.

Zato su monasi iz centralne Rusije u Srbiju doneli Gadenovski krst. Reč je o velikoj svetinji Rusije. Uskoro će biti 600 godina otkako se taj krst pojavio, o tome postoji veoma živo predanje, objašnjava monah Venijamin.

„Pustinjaci su videli da krst dolazi sa nebesa. Njima se predstavio Sveti Nikola i rekao da na tom mestu podignu crkvu. Tako je i bilo. Pre 500 godina oni su baš na tom mestu izgradili hram. Sastavili su i letopise koji govore o tome kakva su se sve čuda dešavala pod tim krstom. U sovjetsko vreme krst je bio sakriven, niko nije znao gde je. Drugo obretenje krsta dogodilo se 1990. godine, krst je slučajno pronađen u selu Gadenovo, tako je i dobio ime, i još uvek se tamo nalazi“, priča nam monah Venijamin.

Dodaje da je krst pronađen na mestu gde se kopalo zbog izgradnje manastira. Tamo se danas dešavaju čuda, isceljenja. Na Kosovo monasi nose kopiju krsta, osveštanu u Gadenovu, a iste svetinje nalaze se u Sevastopolju, Volgogdaru, Lugansku, Jekaterinburgu. Kopija istog čudotvornog krsta, koji ima isceljiteljsku moć, pola godine se nalazila i na Međunarodnoj kosmičkoj stanici.

Gde će Gadenovski krst biti smešten na Kosovu, odlučiće vladika Teodosije.

Sa Kosova i Metohije ruski monasi, koji u ponedeljak idu u južnu srpsku pokrajinu, posetiće i Crnu Goru, da se još jednom poklone našim svetinjama.

Tokom boravka u Beogradu starca Varsanufija i monaha Venijamina primio je direktor Kancelarije za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Mileta Radojević i obećao da će država pokušati da nađe način da pomogne izgradnju srpsko-ruskog hrama u Lenjingradskoj oblasti.

„Naš vladika Nikolaj je cara Nikolaja Romanova nazivao novim Lazarom. Mi smo ovo saznali nakon što smo doneli odluku da crkvu koju zajednički gradimo u Kingisepu posvetimo starom i novom Lazaru. I to nas upućuje na činjenicu da smo mi Rusi i vi Srbi krstonosni narodi. Kao što nebesku Srbiju predstavlja car Lazar, tako nebesku Rusiju predstavlja car Nikolaj“, kaže monah Venijamin.

(Kurir.rs/Sputnjik Srbija/Senka Miloš)

