VARLJIV VIKEND PRED NAMA: Subota donosi naoblačenje sa kišom, a evo kako će biti iduće nedelje

U Srbiji će danas doći do naoblačenja sa kišom, na planinama i sa snegom, koje će tokom jutra i prepodneva zahvatiti sever i zapad, a u toku dana će se proširiti na ostale krajeve zemlje, uz istovremeni prestanak padavina sa severozapada.

foto: AP

Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni, u toku dana u kratkotrajnom pojačanju i skretanju na severozapadni. Najniža temperatura biće od minus 5 stepeni na jugu i istoku Srbije do plus 5 C na severozapadu, a najviša od 4 do 10 C. Uveče na severozapadu Vojvodine, a u toku noći u većini mesta doći će do postepenog razvedravanja.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu će ujutro i pre podne doći do naoblačenja sa kišom. Uveče se očekuje prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, sredinom dana u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura oko 4 C, najviša oko 7 C.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji se u nedelju očekuje pretežno sunčano i toplije. Po podne na severu, a uveče i u toku noći i u ostalim krajevima naoblačenje s kišom, na visokim planinama sa snegom. U ponedeljak hladnije uz pojačanje severozapadnog vetra, naročito u Vojvodini, istočnoj Srbiji i na planinama.

foto: Printscreen/RHMZ

Na severu prestanak padavina uz delimično razvedravanje, a u ostalim krajevima pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Od utorka do četvrtka promenljivo oblačno i još malo hladnije, a susnežica i slab sneg očekuju se povremeno i u nižim predelima, ali uz malu količinu padavina. U petak sa zapada jače naoblačenje sa snegom, koji će uz porast temperature do kraja perioda preći u kišu.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Beta/Dragan Gojić)

Kurir

Autor: Kurir