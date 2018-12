PODRŠKA STIGLA I OD PEVAČICE: Ceca se fotografisala sa studentima u Kosovskoj Mitrovici, a ovaj detalj su SVI PRIMETILI! (FOTO)

Kosovo danas. Jedan od najemotivnijih trenutaka u mom životu. Ne postoje reči kojima može da se opiše trenutak kada vidite sva ta lica koja žele samo da imaju mir, a da praznike dočekaju u radosti i sreći. Jedan transparent na koncertu gde je bilo više od 10.000 ljudi rekao je sve, a glasio je: “Svete, zar da naša deca budu žrtve?” Moj narode hvala vam na svemu😘❤️

A post shared by C E C A (@cecaraznatovic) on Dec 8, 2018 at 7:23am PST