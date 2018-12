ALEKSANDAR JE ŽIV IZGOREO NAKON EKSPLOZIJE PLINSKE BOCE U AUTOMOBILU: Evo šta sve morate znati da biste izbegli STRAVIČNU NESREĆU

Aleksandar Stojković (33) stradao je u saobraćajnoj nesreći kod Vranja nakon što je u njegovom automobilu eksplodirala plinska boca.

Njegov brat Marjan Stojković kaže da je u pitanju plinska boca za grejanje koju je Aleksandar vozio na gradilište u Niš.

- Ono što mi znamo je da je ta boca eksplodirala, možda se on ugušio i pre paljenja automobila - rekao je Aleksandarov brat Marjan Stojković.

I zvanična istraga je pokazala da je on upravljao pik-ap vozilom, koje se zapalilo tokom vožnje. Zaustavilo se kada je udarilo u bankinu, gde je u potpunosti izgorelo. Sve ukazuje da je uzrok ove stravične nesreće neispravna plinska boca koja se zapalila i eksplodirala.

Zbog ove i sličnih situacija u kojima je uzrok nesreće neispravna boca za plin od najveće je važnosti znati kako se njima pravilno rukuje, koje sve provere je potrebno uraditi pre nego što se završi rukovanje i kako saznati koja boca je testirana, a koja nije.

Tehnička ispravnost boce



- Na svakih pet godina treba ispitati ispravnost boce. To se radi pomoću hladnog vodenog pritiska, pomoću koga se lako utvrdi da li je na boci došlo do popuštanja šavova ili do korodiranja same boce. Prilikom ove provere na bocu se utisne žig, koji označava kada je bila poslednja kontrola - savet je stručnjaka.

Creva, ventili, zaptivak

Kod svake promene gasne boce, treba promeniti i zaptivak između boce i redukcijskog ventila. Gas ima sposobnost razlaganja nekih gumenih materije i zato može doći do njegovog oštećenja. Posle svake upotrebe treba dobro proveriti da li je ventil od boce zatvoren, jer ukoliko nije, polako se pravi eksplozivna smesa.

- Treba kontrolisati ispravnost creva, jer ako je krto i dugo se koristi, može doći do sitnih pukotina koje se ne mogu odmah opaziti. Ispravnost creva možemo ispitati običnom sapunicom od deterdženta. Crevo treba premazati, pustiti gas i ukoliko se prave mehurići, znak je da crevo nije dobro i da ga treba zameniti - kažu stručnjaci.

Kada plinska boca gori

Ne treba paničiti, jer tada ne može doći do eksplozije. Treba uzeti debelo ćebe, prekriti bocu i tako ugasiti vatru. Zatim je potrebno dobro zatvoriti ventil.

Evo još nekih saveta:

- Boce kupovati isključivo kod ovlašćenih distributera koji poseduju maloprodajna mesta TNG-a (zamena prazne za punu bocu)

- Boce ne držati u prostorijama koje se nalaze ispod nivo zemlje

- Prilikom korišćenja bocu treba postaviti na propisana rastojanja od izvora toplote i izvora paljenja (na primer dva metra od peći, jedan metar od šporeta koji koristi TNG )

- Bocu uvek držati u vertikalnom položaju

- Oko boce se ne sme držati zapaljivi material (novine, krpe…)

(Kurir.rs/Jugmedia/Blic Foto: Printscreen/Jugmedia)

Kurir

Autor: Kurir