PROBUDILA NAS KIŠA, ALI NE ZADUGO: Tokom dana razvedravanje širom Srbije, temperatura do 9 stepeni

Na severu Srbije danas će biti pretežno sunčano, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom.

Od sredine dana doći će do postepenog razvedravanja u zapadnim i centralnim krajevima. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni. U severnim, centralnim i istočnim predelima povremeno i jak, uveče u slabljenju.

Tokom noći, susnežica i sneg mogući su u nižim predelima južne i jugoistočne Srbije. Najniža temperatura od nula do 5 stepeni, najviša od 4 do 9 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će ujutro i pre podne biti pretežno oblačno, povremeno sa kišom, a od sredine dana doći će do razvedravanja. Vetar će biti umeren, povremeno jak, severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura oko 5 C, najviša oko 9 C.

Prema prognozi za narednih sedam dana, do kraja perioda u Srbiji će biti umereno do potpuno oblačno, malo hladnije, ponegde sa slabom susnežicom i snegom. Više padavina očekuje se u planinskim predelima.

