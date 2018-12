NOVA INTERNET PREVARA HARA SRBIJOM: Ako hoćeš zaraditi, ne smeš izgubiti!

Kada je Igor Kem iz Beograda preko jednog poznatog sajta za kupovinu i prodaju oglasio izuzetno vrednu i retku kolekciju stripova "Alan Ford", nije ni sanjao da će se naći u gotovo filmskom zapletu sa profesionalnim prevarantima!

Naime, Kemu je ubrzo na ovoj platformi za prodaju stigla poruka na srpskom od Poljakinje koja se predstavila kao Brigita Novak i koja je navodno želela da kupi stripove "Alan Ford" od prvog do 266. broja. Strip "Alan Ford", rađen kao parodija na popularne tajne agente tipa Džejmsa Bonda, veoma je popularan u Srbiji, ali i Evropi, a čuven je po apsurdnim dijalozima i konstatacijama tipa: "Ako nameravaš pobediti, ne smeš izgubiti!" I sam Kem, ni kriv ni dužan, uskoro kao da se našao u krimi-stripu.

- Ta Brigita je tražila moj mejl, ali je odjednom počela da mi se obraća na engleskom. To mi je bilo malo čudno, kao i činjenica da Poljakinji trebaju srpski stripovi, ali sam nastavio prepisku i dogovorili smo se o ceni. Iako sam ja isprva želeo da mi novac uplati preko Pej pala, ona je tražila broj mog bankovnog računa, svift broj i još neke podatke. Iako sam joj sve to poslao, odjednom mi javlja da mi je ipak novac uplatila preko Pej pala, a da će "agent za isporuku", kako ga je nazvala, doći da preuzme stripove - prepričava Kem događaje od pre nekoliko dana.

Međutim, priča zatim postaje još čudnija... Igoru ubrzo stiže mejl od "menadžera" u Pej palu, koji ga obaveštava da mu je od Brigite Novak uplaćeno 970 evra, od čega je 770 evra njegovih, dok je 200 namenjeno "agentu za isporuku".

- Međutim, napisali su da će moj novac zadržati sve dok tih 200 evra preko "Vestern juniona" ne uplatim agentu za isporuku, čija je adresa u Dubaiju! Navodna Brigita je zatim počela da me zove bukvalno po ceo dan, pitajući me da li sam uplatio taj novac i kada ću. Tu sam već bio poprilično siguran da je sve dobro osmišljena prevara, ali me je bunilo to što je delovalo da je mejl stigao sa zvanične adrese Pej pala i imao je čak i njihov logo. Međutim, kada sam se raspitao, saznao sam da je sve prevara - kaže Kem, koji je želeo da upozori građane da ne nasedaju na ovakve i slične prevare:

- Ti ljudi su napravili lažnu mejl adresu Pej pala, sve su fingirali i ko zna koliko ljudi je naselo na ovakvu prevaru i uplatilo im 200 ili više evra. Zato želim da upozorim građane da ne rade ništa sa ovim prevarantima.

Prevara putem interneta je tehnika koju koriste hakeri koji preko lažnih, ali često veoma uverljivih mejl poruka ili veb-stranica pokušavaju da navedu žrtvu da im ostavi novac ili podatke kao što su šifre ili pin-kodovi.

Brojke

2009. godine je u Srbi prvi put prijavljena internet prevara VTK

2.500 dolara je tada građanin Srbije poslao prevarantima

Nigerijska i druge prevare Nažalost, ovo je samo jedan u nizu internet prevara koja već godinama haraju Srbijom. Najpoznatija među njima je takozvana nigerijska prevara, u čijim raznim verzijama vam se javljaju različiti ljudi koja vam govore da ćete dobiti veliki novac ili nasledstvo, a sve što je potrebno da urade je da uplatite, recimo, 500 dolara.

Takođe aktuelna je bila i ona prevara u kojoj dobijate elektronsko pismo da ste osvojili internet lutriju u višemilionskom dolarskom iznosu kao korisnik besplatne mejl adrese na internetu. Da biste izvršili transfer novca od navodne nagrade, od vas se traži da platite troškove transfera novca.

