RAZBOJNICI BEZ DUŠE I BEZ MILOSTI! IZVRŠITELJI POPISUJU ČAK I DEČJE KREVECE I INVALIDSKA KOLICA! Bez krova nad glavom ostaje još 200 porodica! Otimaju imovinu građana, pa prodaju za siću!

Kada izvršitelji pokucaju na vrata, porodice koje su dužnici otvaraju s ogromnim strahom i znaju da mogu da ostanu bez ičega!

Izvršitelji ne uključuju osećanja, popisuju gotovo sve u domaćinstvu, a ni zima i debeli minus ih ne sprečavaju da vrše iseljenja i da porodice s decom izbacuju na ulicu.



Dogovorene licitacije



Dejan Gavrilović, predsednik udruženja Efektiva, kaže za Kurir da izvršitelji imaju prevelika ovlašćenja, kao i prevelike naknade.



- Imali smo slučajeve da su izvršitelji popisivali krevece, dečje krevete, invalidska kolica... Oni imaju prevelika ovlašćenja, od zadiranja u privatnost i proveravanja računa i imovine, do toga da mogu da plene imovinu trećih lica i da prodaju nekretnine budzašto. Zakon iz 2016. nalaže da na prvoj licitaciji cena nekretnine ne sme da se proda ispod 70 odsto od realne cene, a na drugoj ispod 50 odsto. U praksi se najčešće dešava da prva licitacija propadne, naravno, uz dogovor, da bi se išlo na drugu i drastično oborila cena - objašnjava Gavrilović.



Bez razumevanja



Ovom udruženju gotovo svakodnevno se javljaju očajni ljudi koji traže pomoć. Obeshrabruje i procena da će u narednom periodu u Srbiji oko 200 porodica morati da napusti svoje domove.



- Zakonom nije predviđeno da zbog zime dužnik ne sme da bude iseljen, ali mi prilikom pregovora za odlaganje to navodimo kao argument. Problem je što su banke mašinerije, ti ljudi koji rade na poslovima naplate potraživanja su kao klonirani, bezdušni su i bez empatije. Oni nemaju razumevanja, gledaju samo brojeve - kaže Gavrilović, koji dodaje da ne postoji jedinstveni registar koji bi pobrojao sve dužnike, koji su zbog potraživanja izvršitelja izbačeni na ulice.

Zbog spora s bankom, porodični stan Branislava Uzelca (66) iz Zemuna danas treba da se nađe na licitaciji.



- Juče je trebalo da zainteresovani kupci dođu na razgledanje, ali niko se nije pojavio. Saznao sam da niko nije ni uplatio depozit, a javna rasprava je zakazana za utorak - kaže Uzelac, čiji su stan od 48 kvadratnih metara procenili na 71.000 evra.





Uskoro novi zakon o izvršenju

Elektronske licitacije

Radna grupa Ministarstva pravde od maja ove godine radi na izradi nacrta zakona o izvršenju i obezbeđenju.

- Jedna od najvećih novina je uspostavljanje platforme za e-aukciju. To znači da će sva prodaja nepokretnosti koju sprovodi javni izvršitelj biti izvršena onlajn, vidljiva i dostupna svima. To smanjuje bilo kakvu mogućnost zloupotrebe. Razmatramo mogućnost da se cenzus opterećenja zarade pomeri sa dve trećine na polovinu primanja - kažu u ministarstvu.

Dodaju da će promeniti i tarife za izvršitelje.

- Zahvaljujući sistemu koji javni izvršitelji koriste i povezanošću s Narodnom bankom, izvršiteljima je potrebno samo nekoliko klikova mišem kako bi postavili administrativnu zabranu na primanja dužnika. Mišljenja smo da je to radnja čija naplata nije neophodna - navode u Ministarstvu pravde za Kurir.