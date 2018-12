PROGNOZA ZA DANAS: Pre podne oblačno sa snegom, posle podne razvedravanje

BEOGRAD - U Srbiji će danas tokom jutra biti oblačno vreme, ponegde sa slabim snegom, dok se posle podne očekuju prestanak padavina i razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

U južnim i jugozapadnim krajevima malo do umereno oblačno i suvo vreme. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od minus pet do dva, najviša dnevna od tri do osam.

U Beogradu oblačno, tokom jutra sa slabim snegom. Od sredine dana prestanak padavina. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura oko nula, najviša dnevna oko četiri.

