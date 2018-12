MASTERCARD NAGRAĐUJE: Po 3.000 evra za 5 najinspirativnijih priča!

U životu svi manje-više težimo sličnim stvarima – kvalitetno obrazovanje, uspešna karijera, srećna porodica. Ništa nas u životu ne inspiriše kao deca, naša ili naših bliskih ljudi, za njih se borimo, za njih radimo i u toj celoj jurnjavi za boljim životom često i ne stignemo da se zapitamo - šta im to ostavljamo u nasleđe?

Ne, nije reč o materijalnom, već o svetu u kojem se rađaju i kojem se prilagođavaju, jer su mnoge stvari često nepromenljive. Ili možda samo tako deluju?

Složićete se, svakoga od nas nervira bar 10 stvari koje svakodnevno primećujemo u okruženju, ali kada počnu da direktno utiču na nas, onda nas to više ne nervira, već nas zaboli. U glavi kreiramo sve - od idejnih rešenja do čitavih strategija koje bi donele neophodne promene na bolje, ali nas iz tih misli uvek prene ista stvar - kako do realizacije?

Sada je lakše - Mastercard želi sve nas da inspiriše da konačno uradimo nešto za sebe, svoje voljene, čitavu zajednicu!

Sve što treba da uradite jeste da predstavite svoje predloge koja je to prva stvar koju treba promeniti, uvesti, srediti, a Mastercard će izabrati 5 najinspirativnijih inicijativa i pretvoriti ih u uspeh zajednice!

Svoje ideje pošaljite na Mastercard Srbija Fejsbuk stranicu ili zvanični Mastercard Srbija Instagram nalog. Ukoliko vam je lakše, svoju ideju možete da predstavite i na svom Instagram profilu, samo na kraj dodajte hešteg #prvastvar, kako bi Mastercard uspeo da pronađe vašu priču.

Pet pobedničkih inicijativa Mastercard će podržati sa 3.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, sa kojima konačno možete da sprovedete svoju ideju u delo!

Više informacija o načinu učestvovanja i pravilima nagradnog konkursa saznajte OVDE, a u međuvremenu, razmislite šta je to što bi vašu zajednicu učinilo boljom i stavite ono do čega vam je stalo na prvo mesto.

(Promo - tekst / Foto:Promo)

Kurir

Autor: Kurir