REAGOVANJA NAKON OTKRIĆA SUKOBA INTERESA: Razrešiti direktorku Instituta "Vinča"!

Direktorka Instituta za nuklearne nauke "Vinča" Milica Marčeta Kaninski, koja ja ugasila tri radna mesta kako bi ga spojila u jedno i dala svom suprugu, kojem je i povećala platu za čak 100.000 dinara, a uz to častila povišicom i muževljevu rodbinu, pod hitno treba da bude razrešena, smatra članica Saveta za borbu protiv korupcije Jelisaveta Vasilić.



- Mislim da jeste bilo sukoba interesa i da je nedozvoljeno da vrši sistematizaciju da bi zapravo mužu povećala platu. Ako je vršila reorganizaciju i stavila tri sektora u jedan, kako je izabrala upravo svog muža, koji je na taj način dobio platu od 270.000? To što nije venčana, to nikakve veze nema, ona sama kaže da su u vanbračnoj zajednici, a to je skoro jednako bračnoj zajednici - kaže za Kurir Vasilićeva.

Prema njenim rečima, to preduzeće je javno, a ne privatno, te da Kaninski tako može da se ponaša, ali u svom privatnom preduzeću.

- Po mom mišljenju, ovo bi bio razlog za njeno razrešenje, i to hitno. S obzirom na to da je to javno preduzeće, Vlada i država bi trebalo time da se pozabave, to jest ljudi koje je postavila Vlada, a koji se nalaze u upravnom ili nadzornom odboru ove firme. Moraju reagovati i treba da reaguju - zaključuje ona,



Podsetimo, Pištaljka je otkrila da je Kaninski u ovoj državnoj ustanovi sprovela novu sistematizaciju kojom je ukinula tri radna mesta i spojila ih u jedno, koje je dodelila svom suprugu, kome je i povećala platu. Povećala je plate i bratu i sestri svog muža, koji takođe rade u Institutu. Kaninski smatra da tu nema ničeg spornog i da se ne nalazi u sukobu interesa jer, kako objašnjava, ona i suprug nisu venčani, već se nalaze u vanbračnoj zajednici. Pištaljka je došla i do podatka da direktorkin muž Slavko Karić prima mesečnu neto zaradu od oko 270.000 dinara, isto koliko i ona sama.

