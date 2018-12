HAOS U NIŠU! AFERA "ČUNGA-LUNGA" NA POMOLU: Za čišćenje žvaka sa trotoara platili 4,8 miliona dinara!

Za taj novac koji je JP "Medijana" dalo jednoj firmi moglo je da se kupi čak 11 mašina za čišćenje, a plus bi se zaposlili ljudi, ogorčen je odbornik Branislav Jovanović

Za uslugu "čišćenje žvaka sa ulica Niša" Javno komunalno preduzeće "Medijana" platilo je čak 4,8 miliona dinara novosadskoj firmi "Eurokom"!



Branislav Jovanović, odbornik u Gradskoj skupštini, kaže da bi za ovaj papreni iznos moglo da se kupi čak 11 mašina za čišćenje.



- Ne skidaju se žvake prvi put u Nišu, uklanjale su se sa niških ulica i ranijih godina, 2011. i 2012, ali to tada nije koštalo ovoliko. Našao sam koliko košta nova mašina kojom je čišćeno u to vreme - 430.000 dinara. Za ovaj novac, 4,8 miliona, može da se kupi 10-11 takvih mašina, a plus bi se uposlili ljudi koji bi čistili. Pored bacanja žvaka i prljanja ulica, u Nišu imamo veliki problem sa psima lutalicama i divljim deponijama. Masovno se lome kante za smeće, a klupe na kojima omladina sedi i pije neretko završe bačene u Nišavu - kaže Jovanović za Kurir.

foto: Privatna Arhiva

S druge strane, Dragoslav Pavlović, direktor Javnog komunalnog preduzeća "Medijana", navodi da ovaj iznos nije namenjen samo za čišćenje žvaka, već za prvo dubinsko čišćenje granitnih ploča, koje nisu čišćene od postavljanja.



- Reč je o klasičnoj zameni teza čoveka koji uopšte nije upoznat sa postupkom nabavke ove usluge. Ne radi se samo o čišćenju žvaka već je puni naziv nabavke: "Usluge čišćenja žvaka i trotoarskih površina". Ovo je pre svega namenjeno za dubinsko čišćenje granitnih ploča u centru grada koje od postavljanja, već 25 godina, nisu čišćene. Za ovako nešto nisu dovoljni samo prosti kompresori za čišćenje žvakaćih guma, kako pojedinci navode - kaže Pavlović.



Na pitanje koja firma je posao čišćenja dobila na javnoj nabavci i po kojim referencama, on odgovara:



- Javila su se tri preduzeća i ugovor je zaključen sa ponuđačem koji je dao najnižu cenu po metru kvadratnom, a to je 195 dinara po kvadratnom metru. Program poslovanja JKP "Medijana" usvojen je na Skupštini grada Niša, gde je bilo naznačeno da će se tražiti usluga čišćenja, a ne nabavka pištolja za skidanje žvaka. To znači da nije reč o nabavci dobara, nego usluge. Pomenuti Jovanović je tada trebalo da se javi i da kaže šta misli jer je odbornik - zaključuje Pavlović.



foto: Fonet/Nenad Orević





Gradonačelnik Darko Bulatović

Želimo da Niš odiše čistoćom

Želimo da Niš bude čist i reprezentativan grad, kaže za Kurir gradonačelnik Niša Darko Bulatović i dodaje da grad finansira tri programa koje obavlja JKP "Medijana".

- To su održavanje javne higijene, zoo-higijene i zelenila. Niš će u narednih mesec dana imati nekoliko desetina hiljada turista i nama je lep izgled grada prioritet. Želimo da Niš odiše čistoćom, da bude grad bez žvaka i grafita, a da se građani ponašaju domaćinski - kaže Bulatović.

BROJKE/ČINJENICE



195 dinara po kvadratnom metru je koštalo čišćenje

25 godina nisu detaljno očišćenje ploče

4,8 miliona dinara je plaćeno za uklanjanje žvaka i čišćenje granitnih ploča

Kurir.rs/Silvija Slamnig

Kurir

Autor: Kurir