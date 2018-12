NIKO NE ZNA ZAŠTO SE MANEKENKA MARIJA ĆURČIĆ UBILA, A SAD SE OGLASILA NJENA MAJKA: Status koji će vas naterati da se zamislite!

Majka manekenke i voditeljka Marije Ćurčić čije je samoubistvo pre mesec dana u Beogradu potreslo celu zemlju, napisala je poruku koju je uputila svima koji su bili uz nju u tim tragičnim trenucima, sa željom da se pokrene kampanja koja će skrenuti pažnju javnosti na mentalno zdravlje.

Njenu poruku prenosimo u celosti:

Dragi Prijatelji,

Želela bih da se pre svega još jednom svima zahvalim na ljubavi, na podršci koju nam pružate svih ovih dana... Znam, većina ce reći da nema šta da se zahvaljujem i sve to razumem jer bih i sama isto reagovala. No eto, moram jer prosto osećam da - moram. Znači mi. Sve to zaista znači. Jer je važno, jer te Život, kad mu se prohte, na nezamislivo surov način na to nauči, podseti ili potvrdi ono što si već znao, podjednako surovo za svakog. I to je tako. I ne možes tu ništa do da se trudiš da sutra budeš bolji nego što si to bio juče.

Prema Sebi. Prema Drugima. Samo to može dati smisao ovom užasu, ovom bezdanu koji nam je zauvek promenio Živote.

No držimo se. Idemo Dan po Dan. I svaki je važan. I kad je loš i kad je kao..."ok"? Nema tu ni velikih ni malih, svaki je Novi Korak. Ka Boljem. To jedino ima smisla. Zbog naše Marije. Slaveći Život. Njen Život. Nase Živote. Razumete šta hoću da kažem?

Zbog toga velika molba - uz vašu podršku i pomoć, volela bih da pokrenemo kampanju kojom bi se, nadam se, barem za nijansu podigao nivo svesti o važnosti brige o mentalnom zdravlju. Davimo se u crnoj hronici, pa hajde da probamo da smanjimo te stranice.

Hajde da pomognemo, da ukazemo da depresija nije tabu, da kad si loše ima ljudi, ima stručnjaka koji mogu da ti pomognu, da se ne osećas krivim zbog toga, da te ne bude blam, da znaš da nisi sam, da si svestan da zaista ima ko da ti pomogne.

Hajde da ukažemo da Srbija nema nacionalni SOS telefon za prevenciju suicida koji bi radio 24/7. Da se o tome malo govori, a i to, po pravilu, isključivo nakon tragedija koje završavaju na naslovnicama tabloida. Danima. Ovom prilikom, želela bih da se javno zahvalim Kolegama koje su u tekstu navodili broj SOS telefona za prevenciju suicida, dostupnom od 17 do 23h. JEDINOG u Srbiji. Reč je o Centru Srce, broj telefona je 0800-300-303 (poziv je besplatan), a možete im se obratiti i na vanja@centarsrce.org .

foto: Printscreen/Instagram

Pa hajde da pomognemo profesionalcima koji se bave ovom problematikom (vladin, nevladin, čiji god sektor), hajde da poradimo na edukaciji, na prevenciji, hajde da o tome otvoreno razgovaramo u školama, kroz radionice, predavanja....Toliko sam predivne dece upoznala, nema tih reči kojima mogu da opišem tu Lepotu u njima. Predivna Ljudska Bića, predivna! Pa hajde ih sačuvamo. Pomognemo. Pomognemo Drugima. Pomognemo Sebi.

Svi predlozi, sve sugestije su doborodošle - pozeljno u inbox. Hvala unapred, u Makicino, Cokino, Đoletovo i moje ime, u ime naše porodice, naših prijatelja.

