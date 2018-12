PATRIJARH IRINEJ PORUČIO: SPC želi da Srbija bude kraljevina!

Mi želimo da Srbija bude kraljevina! Bog na nebu, kralj na zemlji!



Ovo je poručio patrijarh srpski Irinej, koji je služio svetu liturgiju u Dvorskoj kapeli na Dedinju povodom krsne slave dinastije Karađorđević - Svetog Andreja Prvozvanog.

- Mi želimo kraljevskoj porodici Karađorđević da im Gospod podari onu ulogu i onu čast koju su imali njihovi veliki preci. Naš narod je navikao da bude vođen od svetih i čestitih ljudi. Neka Gospod blagoslovi naš kraljevski dom, našu kraljevsku dinastiju, da nastave onu misiju koju je počeo veliki Karađorđe, koga su nasledili njegovi potomci, na čijem ste sada čelu danas vi, Vaše kraljevsko visočanstvo (prestolonaslednik Aleksandar, prim. aut.), i neka bi dao Gospod da to ne bude samo danas nego i u budućnosti. Naš narod dobro kaže: "Bog na nebu, kralj na zemlji" - poručio je patrijarh srpski Irinej.

Obraćajući se prestolonasledniku, Irinej je istakao da je želja i molitva Crkve da Sveti Apostol Andrej Prvozvani bude zaštitnik kraljevskog doma i kraljevske porodice.

- Da vaš dom i vaša porodica traju koliko traje i naš narod. To je želja našega naroda, to je želja Crkve i molimo se da to tako i bude. Ja se nadam, a i Crkva tako misli, da će prestolonaslednik, onako kako je i nasledio tradiciju obeležavanja krsne slave, nastaviti tradiciju svojih slavnih predaka tako što će uskoro sesti na tron koji mu po svim pravima i zakonima pripada - rekao je poglavar SPC.

Prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević zahvalio je patrijarhu na upućenim rečima.

- Velika je čast, ponos i privilegija kada Njegova svetost, naš patrijarh Irinej, to izgovori. On nam uvek učini čast da bogosluži na dan naše slave, venčao je Filipa i Danicu, a krstiće našeg Stefana. Hvala mu na svemu, uz želju da naš odnos i prijateljstvo traju i u godinama koje dolaze - rekao je prestolonaslednik za Kurir.

On se osvrnuo i na nedavno donetu odluku da Beli dvor i sva umetnička dela u njemu ostaju trajno u vlasništvu države, a da će porodica Karađorđević dobiti 500.000 evra na ime obeštećenja.

- To je vrlo komplikovan proces i mora da postoji dobro rešenje. To je birokratski proces koji mora da ide dalje. Naši advokati rade na tome, a žalićemo se na tu donetu odluku. Nije završeno, ne predajemo se. Mi smo jaki! - naglasio je prestolonaslednik Aleksandar.

BROJKE

2 veka stara je dinastija Karađorđević

1991. prestolonaslednik Aleksandar prvi put doputovao u Jugoslaviju

17 godina prestolonaslednik i princeza Katarina žive u dvorskom kompleksu

Krštenje princa

Stefan u odelu pradede, kralja Petra II foto: Beta Branislav Bozic Krštenje princa Stefana Karađorđevića, sina princa Filipa i princeze Danice Karađorđević, biće obavljeno danas u Crkvi Svetog Andreja Prvozvanog. Princ, koji se rodio u februaru, nosiće odelo koje je nosio njegov pradeda, kralj Petar II, na svom krštenju 1923. godine, kada mu je kum bio kralj Džordž V.

- Biće to lepo krštenje, skromno u krugu porodice. Uskoro nam stiže prinova i od Ljubice i Mihaila, i to je veoma lepo - kazao je prestolonaslednik Aleksandar.

ČINJENICE

Vladari dinastije Karađorđević

- Đorđe Petrović Karađorđe (vožd)

Začetnik loze Karađorđevića, podigao Prvi srpski ustanak 1804. Ubijen je 1813.

- Aleksandar Karađorđević I (knez)

Karađorđev sin. Došao na vlast 1842, a 1858. je svrgnut sa prestola.



- Petar I Karađorđević (kralj Srbije, kralj Kraljevine SHS)

Nakon ubistva Aleksandra Obrenovića i Drage Mašin 1903. godine, Skupština je odlučila da Karađorđev unuk stupi na presto Srbije. Pred kraj Velikog rata 1918. proglašena je nova Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca pod krunom Petra I, koji je preminuo tri godine kasnije.



- Aleksandar I Karađorđević (kralj Kraljevine SHS, kralj Jugoslavije)

Od 1914. vršio je dužnost princa regenta umesto bolesnog oca. Ubijen je 1934. u Marselju.

- Petar II Karađorđević (kralj Jugoslavije)

Sin kralja Aleksandra I. Imao je 11 godina kada mu je otac ubijen. Kralj je postao 1941, a nakon napada Nemačke na Jugoslaviju napustio je zemlju i utočište pronašao u Londonu. Umro je 1970. u SAD.



Tradicionalni božićni bazar

Pomoć ženama izbeglicama foto: Aleksandar Jovanović Prestolonaslednik Aleksandar i princeza Katarina juče su otvorili tradicionalni Božićni bazar rukotvorina žena izbeglica iz bivših jugoslovenskih republika, sa Bliskog istoka i iz severoistočne Azije, socijalno ugroženih žena i dece sa posebnim potrebama.

- Srećna sam jer su i deca sa posebnim potrebama prisutna sa njihovim radovima. Sav prihod od prodaje rukotvorina namenjen je podršci ovim ženama i deci - rekla je princeza Katarina.

