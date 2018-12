SPREMITE SE, BIĆE I DO POLA METRA SNEGA, U BANATU I VIŠE: Zavejaće nas načisto! Evo šta kažu meteorolozi kad će prestati da pada! (FOTO, TVITOVI)

BEOGRAD - U većem delu Srbije do kraja dana i u toku noći očekuje se formiranje snežnog pokrivača od 20 do 50 centimetara, dok će u Banatu biti i veći. Sutra ujutro i pre podne očekuje se slabljenje i prestanak snega.

1 / 5 Foto: Tanjug/Jaroslav Pap

Kako se navodi u upozorenju objavljenom na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, na severu, zapadu i jugozapadu Srbije do kraja dana i u toku noći očekuje se stvaranje snežnog pokrivača ukupne visine od 20 do 50 centimetara.

foto: RHMZ Printscreen

U centralnim i istočnim krajevima Srbije danas posle podne i uveče očekuje se pojačanje padavina, a u toku noći, sutra ujutro i pre podne stvaranje snežnog pokrivača ukupne visine od 20 do 40 centimetara.

U Timočkoj Krajini sneg će preći u kišu i očekuje se poledica, a sutra posle podne prestanak padavina. Na jugu i jugoistoku Srbije do kraja dana kiša će preći u sneg, a u toku noći, sutra ujutro i pre podne stvaranje snežnog pokrivača visine od 10 do 20 centimetara.

foto: RHMZ Printscreen

U Beogradu do kraja dana i u toku noći očekuje se stvaranje snežnog pokrivača ukupne visine od 25 centimenatara u nižim delovima, a do 40 centimetara u višim delovima grada. Sutra ujutro i pre podne u prestonici se očekuje slabljenje i prestanak padavina.

Sutra na severu i zapadu prestanak padavina

Na zapadu i severozapadu Srbije sutra ujutro se očekuje prestanak padavina, dok će se u ostalim krajevima zadržati oblačno vreme sa snegom, uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača.

foto: Tanjug/Jaroslav Pap

U Timočkoj Krajini i na jugoistoku Srbije biće mešovitih padavina kiše i snega, ponegde uz poledicu. Po podne i uveče doći će do slabljenja i postepnog prestanka padavina, uz kratkotrajno razvedravanje sa severozapada.

Vetar slab i umeren, severozapadni, uveče u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura od minus 3 do 1 C, a najviša od minus 1 do 3 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će biti pretežno oblačno. Ujutro će doći do slabljenja, a pre podne do prestanka snežnih padavina. Kasnije po podne i uveče očekuje se kratkotrajno razvedravanje. Vetar slab i umeren. Temperatura od minus 2 do 0 C.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u ponedeljak i utorak biće oblačno i hladno, povremeno sa slabim snegom uz manje povećanje visine snežnog pokrivača, a u ponedeljak u Timočkoj Krajini i na jugoistoku Srbije i sa mesovitim padavinama. Na severu Vojvodine očekuje se uglavnom suvo. Od srede do kraja sedmice bez padavina sa dnevnom temperaturom u manjem porastu.

Zavejan Novi Sad, zimske službe na terenu, saobraćaj veoma usporen

Sneg koji je u poslednjih 24 sata zavejao Novi Sad i okolinu izazvao je probleme u saobraćaju, a dežurne gradske službe su neprestano na terenu i čiste ulice.

foto: Tanjug/Jaroslav Pap

Glavne saobraćajnice u Novom Sadu su prohodne, ali se vozila kreću usporeno, a čišćenje ostalih puteva može se očekivati tek kada sneg prestane da pada. Gradski autobusi idu po uobičajenom redu vožnje, a trenutno ne saobraćaju do nekih naselja sa sremske strane grada.

Uprava za inspekcijske poslove podsetila je građjane da su dužni da uklanjaju sneg i led sa trotoara, prilaznih puteva i staza koje koriste ispred poslovnih objekata, dok predsednici skupština stanara to treba da učine ispred ulaza u zgrade.

Zimska služba Javnog komunalnog preduzeća Gradsko zelenilo sa 140 radnika i 30 vozila mehanizacije neprestano se nalazi na terenu i čisti velike količine snega koje su pale u Novom Sadu za protekla 24 sata, saopšteno je danas iz tog preduzeća.

Radnici čiste sneg i posipaju so na svim lokacijama za koje je Gradsko zelenilo zaduženo u sastavu Gradske zimske službe, a to su autobuska stajališta u gradu i industrijskoj zoni, pešački prilazi i staze na mostovima, staze u parkovima i oko njih, deset gradskih trgova, stepenište i plato na Petrovaradinskoj tvrdjavi i tako dalje.

evo #novisad ima i cistih ulica i ima ne ociscenih ulica od #sneg pic.twitter.com/D1vFPolIpL — zarko bogosavljevic (@zarkobns) December 15, 2018

"Tokom noći, usled jakih padavina, na nekoliko lokacija u gradu polomile su se grane. Kako ne bi ometale saobraćaj i kretanje gradjana, zadatak Gradskog zelenila je da ih u što kraćem roku ukloni", piše u saopštenju.

Dodaje se da će ekipe Gradskog zelenila biti na terenu sve dok to vremenske prilike budu uslovljavale.

foto: TANJUG/ Sava Radovanović

Radnici "Zelenila" uklanjaju sneg u Beogradu

Više od 400 radnika Javno-komunalnog preduzeća "Zelenilo-Beograd" je od 6 sati ujutru angažovano na čišćenju snega u prestonici. Kako se navodi u saospstenju, čišćenje snega obavlja se ručno i uz pomoć angažovane mehanizacije.

foto: Jelena Rafailović

Na terenu se, sa 416 radnika, nalazi ukupno 81 mašina i to: 19 Putara, 5 Kipera, 1 kamion Fap, 6 specijalnih vozila Multicar, 3 hidraulične platforme, 4 komada specijalnog vozila Wille, 1 traktor sa emulzijom, 14 traktora Kubota, 5 traktora AGT, 10 traktora Solis, jedan traktor Rondo, jedan traktor Prima, 8 Maestrala.

Kako se dodaje, po putevima se posipaju so i emulzija, a sneg se stresa sa četinara, klupa i žive ograde.

foto: Jelena Rafailović

JKP "Zelenilo-Beograd" je tokom zimske sezone 2018/2019 godine u obavezi da uklanja sneg sa staza, platoa, dečjih igrališta, stepeništa, trotoara u i oko parkova i skverova koji su obuhvaćeni Programom redovnog održavanja na svih 10 centralnih gradskih opština, ukupne površine 744.192 m2.

foto: TANJUG/ Sava Radovanović

"Zelenilo" će na osnovu Odluke Grada, uklanjati sneg i sa 136 stajališta javnog prevoza na tačno utvrđenim lokacijama (4.923 m2) kao i ispred pojedinih, unapred utvrđenih objekte Vlade Republike Srbije i objekata Narodne Skupštine, što ukupno iznosi površinu od 20.412 m2.

Po nalogu Gradskog štaba uklanja se sneg i sa tačno definisanih površina koje su van Programa redovnog održavanja (187.451 m2).

Radnici JKP "Zelenilo-Beograd" čistiće sneg na terenu, sve dok za to bude bilo potrebe.

(Kurir.rs/Tanjug/Beta/Foto: Tanjug/Sava Radovanović)

