VEJALO JE 2 DANA BEZ PRESTANKA, ALI DANAS ĆE KONAČNO STATI: Širom Srbije stegla prava zima, do 3 stepena

U Srbiji će danas na zapadu i severozapadu, a zatim i u ostalim krajevima, doći do prestanka padavina, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

foto: Slađana Stojanović

Vetar će biti slab i umeren, severozapadni, uveče u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se od minus tri do plus jedan stepen, a najviša od minus jedan do tri stepena Celzijusa.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu će danas biti pretežno oblačno, a tokom dana sneg će prestati da pada. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni, uveče u skretanju na jugoistočni. Temperatura će biti od minus dva do nula stepeni.

foto: Printscreen/RHMZ

Hronično obolelim osobama i meteoropatama se savetuje opreznost usled nepovolјnih biometeoroloških prilika. Naročito izražene tegobe mogu imati astmatičari i cerebrovaskularni bolesnici. Mogući su glavobolјa, promenlјivo raspoloženje i pospanost.

(Kurir.rs/Beta/Foto: J. Rafailović)

