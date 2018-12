VOZAČI, PAMET U GLAVU: Ko nema zimske gume, čeka ga PAPRENA KAZNA

Sneg zadaje mnogo problema vozačima. Bilo je izletanja s puta, proklizavanja, prevrtanja, zaglavljivanja, sudaranja... Nažalost, i sa smrtnim ishodima.

Iz JP "Putevi Srbije" kažu da je jedan od glavnih razloga za probleme s kamionima i autobusima to što imaju letnje gume! Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja, naglašava za tu vrstu vozila po našem zakonodavstvu ne važi obavezna upotreba zimskih guma. A za sve ostale za koje jeste propisana ta obaveza, a ne pridržavaju je se, predviđene su i kazne - od 6.000 do 20.000 dinara za fizička lica i od 100.000 do 800.000 dinara za pravna lica. U zatvor do 45 dana biće upućen onaj ko izazove udes ili učestvuje u udesu sa letnjim gumama. Podsetimo, zimski pneumatici su obavezni od 1. novembra do 1. aprila i to na sva četiri točka kada na kolovozu ima snega, susnežice ili leda.

Okanović ističe da vozači treba da povedu više računa o pešacima koji se zbog snega na trotoaru sve češće kreću po kolovozu.

- Važno je da vozači obrate pažnju na pešake i zato što oni koriste kapuljače i vunene kape i ne vide i ne čuju nailazeće vozilo. U rezervoaru treba da imaju dosta goriva i napunjenu bateriju telefona i da imaju auto-punjač u kolima za ne daj bože. U ovom periodu morate imati lance u prtljažniku ako se krećete van naselja, a trebalo bi poneti i malo više tečnosti i hrane nego inače u slučaju nekog zastoja.

Mladen Elvirović, autor emisije "Sat", naglašava da je u zimskim uslovima najvažnije da vozač ima strpljenja jer svaka brza reakcija vodi ka tome da se izgubi kontrola nad vozilom:

- Ne kretati dok se vozilo potpuno ne očisti od snega, jer će pri prvom kočenju sneg sa krova pasti na vetrobran i čovek ostaje slep u trenutku. Treba imati strpljenja i za druge vozače jer nisu svi vozači vešti na snegu. Važno je ne pokušavati da se provučete između dva auta, već treba sačekati.

Priroda se zbunila

Grane pucaju jer nije opalo lišće Pucanje grana pod teretom snega vidljivo je na svakom koraku, a glavni razlog za to je mnogo lišća koje drveće nije na vreme odbacilo.

- Prvi deo godine je bio poprilično kišovit, pa je ta pristojna količina vlage, uz visoke temperature, u drugom delu godine produžila vegetacioni period kod biljaka najmanje za mesec dana. Čitava godina je pomerena u "desnu stranu" i iz tog razloga je kod listopadnih vrsta drveća došlo do navedenog poremećaja koji je glavni krivac što lišće sa drveća nije na vreme opalo. Za opadanje lišća potrebni su mrazevi i temperature ispod nule kojih nije bilo do 20. novembra. Čim krenu mrazevi, listopadno drveće otpušta lišće i prekida tok sokova u biljci od korena ka lišću da ne bi izmrzlo zbog protoka tečnosti kroz biljno tkivo - objašnjava Dejan Mitrović, savetnik direktora za korišćenje šuma u "Srbijašumama". foto: Kurir



Saveti

Kako voziti po snegu - biti strpljiv jer brzim reakcijama vozač gubi kontrolu nad vozilom

- voziti sporije nego inače (koliko sporije zavisi od uslova na putu)

- potpuno očistiti sva stakla i krov na vozilu

- iz mesta je uvek bolje poći iz druge brzine jer će se manje klizati

- pri zaustavljanju kočiti nežno i mnogo ranije nego po suvom

- poželjno je kočiti motorom kad god se može

- u krivine ulaziti sporije

- kad auto krene da klizi, ne okretati više volan

- kad auto prokliza u krivini, ne kočiti jer ćete izleteti s puta, samo nežno okrenuti volan i auto će se vratiti na putanju

- u krivini nikad ne dodavati gas

- ako ne možete da izađete iz garaže koja je ispod nivoa puta, zamolite komšiju da, ako je pogon na zadnjim točkovima, sedne na gepek. Ako je prednja vuča, izlazite u rikverc

- ako vozite nizbrdo i auto počne da klizi i ne možete da zakočite, potražite levo ili desno smet od snega ili ivičnjak i nežno se naslonite na njega

- kod kočenja nizbrdo, kad god je moguće, prvo kočiti motorom jer se tako izbegava klizanje točkova



Saveti vulkanizera

Kako pripremiti auto za zimske uslove - proveriti da li u motoru ima antifriza da se ne bi zaledio i da ne bi pukao blok motora

- staviti obavezno zimske gume

- obavezno imati rezervnu gumu za zimske uslove

- gume naduvati za 0,1 atmosferu više nego leti da bi bolje prianjale za kolovoz

- glicerinom namazati kedere na vratima da se ne bi zaledila vrata i da bi mogla da se otvore

- glicerinom našpricati i bravu za otključavanje auta da se ne bi zaledila

- ako se brava zamrzla, našpricati sprej VD unutra u bravu

- ako se brava zamrzla, može se unutra nekoliko puta gurnuti ključ prethodno zagrejanim upaljačem

- tečnost za vetrobrane da bude do minus 20 stepeni da se ne bi zaledila prskalica i unutrašnja posuda

- proveriti da li su ispravne kočnice

- ulja u kočnicama da ima do maksimuma

- zimi nikad ne podizati ručnu da se ne bi zaledila i blokirala točkove (osim ako baš mora)

- ako se ručna zaledi, treba sipati vrelu vodu po dobošima da bi se odmrznula

- ako je vetrobran zamrznut, isprskati ga sprejom za odmrzavanje vetrobrana

*Savete dao auto-mehaničar Radovan Marković iz Stare Bežanije



Kazne klepaju po ušima

6.000 do 20.000 dinara kazna za fizička lica za vožnju sa letnjim gumama zimi

100.000 do 800.000 dinara kazna za pravna lica zbog vožnje sa letnjim gumama

do 45 dana zatvora dobiće onaj ko izazove udes ili učestvuje u udesu sa zimskim gumama

