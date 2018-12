MILENIJUM UZ VERNIKE: Eparhija raško-prizrenska počela obeležavanje 1.000 godina postojanja!

Ni temperatura ispod nule, ni kiša koja je konstantno padala nisu sprečili oko 1000 vernika sabranih iz svih krajeva Srbije, Crne Gore i Republike Srpske da prisustvuju Liturgiji koju je služio Mitropolit crnogorsko-primorski i Egzarh Pećkoga trona Amfilohije uz sasluženje Episkopa raško-prizrenskog Teodosija i umirovljenog zahumsko-hercegovačkog Atanasija, kao i velikog broja sveštenstva i sveštenomonaštva koji su praćeni pojanjem Prizrenskih Bogoslova.

foto: Eparhija Raško-prizrenska

VIDEO: Proslava u Manastiru Devič:



Episkop Atanasije je okupljenim vernicima poručio da je naš narod na Kosovu i Metohiji izdržao u najtežim vremenima, da je najvažnije "na strašnom mestu postojati":

„Zato molim naš narod na Kosovu i Metohiji da izdrži, ostane i opstane na ovoj svetoj zemlji pribegavajući sabiranju i okupljanju pod krovom svetinja i Kosovskog zaveta“, rekao je umirovljeni vladika Atanasije.

foto: Eparhija Raško-prizrenska

Mitropolit crnogorsko-primorski i Egzarh pećkoga trona Amfilohije poručio je da srpski narod neće biti manjina na Kosovu i Metohiji sve dok službe Božje budu služene u manastirima poput Manastira Devič kod Srbice:

„Ova svetinja ne postoji samo zbog nas već zbog svih onih koji žive na Kosovu i Metohiji da bi se i oni hranili, osvećivali i prosvećivali“, rekao je mitropolit Amfilohije.



VIDEO: Proslava u Crkvi Bogorodice Ljeviške u Prizrenu:

Nakon Liturgije u Deviču, Episkopi su se sa vernicima uputili put Prizrena. Simbolično u Crkvi Bogorodice Ljeviške koja je nekada bila glavna Prizrenska Crkva i sedište Eparhije prizrenske u prvom periodu njenog postojanja od 1019. d0 1219. godine, služeno je Večernje bogosluženje. Iako je ova Crkva koja se nalazi na UNESKO-voj listi svetskog kulturnog nasleđa bez struje i grejanja, bila je ispunjena brojnim vernicima koji su u Prizren doputovali iz svih krajeva Srbije, Crne Gore i Republike Srpske.

foto: Eparhija Raško-prizrenska

"Ovaj grad ima poseban blagoslov Božiji među mnogim zemaljskim gradovima. Onog trenutka kada bi, ne daj Bože a neće se to dogoditi, našla neka satanska ruka da razori i oskrnavi Bogorodicu Ljevišku, garantovano da bi ovo postao prokleti grad, i ljudi koji ovde žive prokleti ljudi i prokleti narod ako bi oskrnavili ovu lepotu Božiju. Neće se to dogoditi, kao što se nije ni do sada dogodilo i to svedoče ovi likovi koji su otkriveni u prošlom veku i to svedoči sve što se sa ovom svetinjom i ovim gradom dešavalo u prošlosti" poručio je Mitropolit Amfilohije.



VIDEO: Mitropolit Amfilohije o značaju Crkve Bogorodice Ljeviške

Po završenoj Večernjoj službi, u prepunoj svečanoj sali Prizrenske Bogoslovije umirovljeni Episkop zahumsko-hercegovački Atanasije održao je predavanje na temu "1000 godina Eparhije prizrenske".

