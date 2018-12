SAD SMO U MINUSU, A EVO ŠTA NAS ČEKA DO KRAJA GODINE: Meteorolozi otkrivaju i da li će biti snega za Novu godinu!

Poslednja četiri dana u decembru padaće sneg, a slično vreme bi se moglo očekivati i za Novu godinu, prema dugoročnoj prognozi Republičkog hidrometeorološkotg zavoda (RHMZ)

Ipak meteorolozi kažu da je još "rano i neizvesno" prognozirati bilo šta za Novu godinu.

"Iako postoje naznake da bi poslednja četiri dana godine mogli da budu "snežni", a samim tim i novogodišnja noć, još je rano da se to precizira.

Početkom treće dekade ovog meseca, imaćemo tipično decembarsko vreme - oblačno, tmurno, povremeno uz slabu susnežicu i sneg. I tako će biti do 20. decembra", otkriva meteorolog Đorđe Đurić iz "Weather2Umbrella".

Prema njegovim rečima, potom nam sledi jedno "manje otopljenje", kada će temperature da "skoče" na 5 stepeni iznad nule.

"To će se dešavati od 21. decembra. Biće uslova za slabu kišu. Posle toga, odnosno do kraja godine, nema promena "na vidiku". Ipak, još je rano i da se one vide. Izvesno je da će biti oblačno, prohladno i maglovito, uz slabe padavine - precizira on.

Kada su u pitanju jutararnje temeprature, napominje Đurić, one će u čitavom periodu, do kraja godine, biti oko 0, uz pojavu jutarnjih mrazeva, dok će dnevne koji stepen biti više, a posle 20. do 6 stepeni.

"Posle toga se spuštaju na "normalu", oko 0, ujutru u blagom minusu", naveo je on.

