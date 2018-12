KRAJ LEDENIH DANA U SRBIJI, USKORO VELIKI VREMENSKI OBRT: Posle srede, temperatura naglo skače, a sneg će se brzo otopiti!

Ledeni dani sa temperaturama ispod nule zadržaće se do srede kada se očekuje postepeno otopljavanje, kaže meteorolog Nedeljko Todorović i navodi da se novo zahlađenje sa snegom očekuje u poslednjoj nedelji decembra, dok će za Novu godinu temperatura ponovo biti u plusu.



Posle debelog minusa, leda i snega uskoro nam sledi porast temperature, od vikenda će biti čak 11 stepeni Celzijusovih, pa se tako spremite za onaj najgori deo "zimskih čarolija" - bljuzgavicu. Ono što je još nezivesno i oko čega se i dalje lome "meteorološka koplja" to je - da li ćemo imati snega za Novu godinu.

Naime, u dugoročnoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) stoji kao mogućnost pojave snega i kiše, dok meteorolozi ne mogu da se usaglase u vezi sa tim.

Nedeljko Todorović, čuveni srpski meteorolog, pre vidi kišu tokom novogodišnjih praznika, dok Đorđe Đurić isto to kaže, ali ostavlja minimalnu mogućnost i za susnežicu.

Ipak, ono što je sasvim izvesno jeste da ćemo iz ovog debelog minusa, kada je u Srbiji bilo hladnije od -10, "uleteti" za vikend u plus 10 stepeni, a tako "toplo" vreme imaćemo do sredine naredne nedelje.

Uz to, Republički hidrometeorološki zavod objavio je na svom sajtu prognozu vremena od 16. decembra do 16. janura i tamo stoji da će sutra i prekosutra biti suvo. Jutarnje temeprature biće oko -3, dok će maksimalne dnevne dostići do plus 3.

Bljugzavica od nedelje

U petak i subotu, 21. i 22. prognoziran je sneg, a temperature će biti slične kao i prethodna dva dana. U nedelju i ponedeljak, 23. 12. i 24. 12. sledi porast temperature, do 6 stepeni, dok će jutarnja biti oko nule. Prognozira se vreme bez padavina.

Zanimljivo je da će, kako stoji na sajtu RHMZ, od 25. decembra, pa do 1. jaunara padati sneg. Dnevne temperature neće značajno pasti, biće između 3 i 6 stepeni, a onda 27. 12. sledi njihov blagi pad. Jutarnja će biti oko -3, a dnevna do 4. Potom, 28, 29, 30, 31. decembra jutarnje će biti do -4, a najviše dnevne oko 4.

Nedeljko Todorović, čuveni srpski meteorolog, kaže za "Blic" da već od sutra kreće porast temperature.

- Ujutru bi još trebalo da bude slabog do umerenog mraza, dok će tokom dana, u većini mesta, dnevna temperatura bila bi ili 0 ili stepen dva iznad. Od četvrtka sledi dalji porast temperature, oblačno i ponegde kiša. U visokim planinama sneg - kaže Todorović.

Prema njegovim rečima, od 22. do 25. decembra maksimalne temeprature mogle bi da budu oko 10 stepeni.

- Ovaj sneg bi se otopio do nedelje ili ponedeljka. Samo bi se zadržao u višim planinskim predelima. Što se tiče izgleda vremena za Novu godinu ne bi trebalo da bude hladno, temperature bi se kretale oko 4 stepena i postoji veća šansa da pada kiša nego sneg. Snega bo možda moglo da bude 2. ili 3. januara - objašnjava sagovornik .

Njegov kolega, Đorđe Đurić, meteorolog "Weather2Umbrella", kaže da će tokom vikenda biti promenljivo oblačno i toplije.

- Temperature će se kretati od od 5 do 11 stepeni, u Beogradu do 7. U nižim predelima očekuje se naglo otapanje snega. "Vrhunac" tog "toplog perioda" biće početkom sledeće sedmice. U većini predela temepratura bi mogla da bude oko 10 stepeni, posle čega sledi njen blagi pad. Ali, neće biti zahlađenja kao što je to bio slučaj do sada - navodi ona.

Kako Đurić naglašava, do kraja godine bilo bi tipično "decembarsko vreme".

- Dnevne temperature bi bile u plusu, jutarnje oko 0 ili malo ispod. Sigurno je da neće biti velikog minusa. Oko Nove godine velika je verovatnoća da bude padavina. Za sada, kako stvari stoje, najverovatnije bi to bila kiša, a postoji mogućnost da bude i susnežica - naglasio je on.

