EVO KO JE DOKTOR O KOJEM DANAS PRIČA CELA SRBIJA: Dragan kad stigne VOLONTIRA u drugom gradu! DELI ČOKOLADICE, OBILAZI PACIJENTE, A EVO KAKO JE UMIRIO JEDNU MAMU PRED OPERACIJU SINA

Profesor dr Dragan Dankuc, načelnik Klinike za bolesti uha, grla i nosa Kliničkog centra Vojvodine i profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, o čijem postupku danas govori cela Srbija, dao je najbolji primer svojim kolegama kako bi trebalo da se ophodi prema pacijentima i profesiji.

Priču o doktoru Draganu na Fejsbuku je objavio Boris iz Vrbasa, koji je opisao kako se profesor na neverovatan način poneo prema njegovoj majci, koja je imala zakazanu operaciju u Kliničkom centru Vojvodine u Novom Sadu.

Naime, on je Borisovu majku posećivao, uvek bi je pitao šta joj treba, dočekao je sa osmehom nakon operacije i govorio da ništa ne brine. Žena je mislila da doktor Dragan zapravo tehničar, ali se na kraju ispostavilo drugačije kada je čula njegovu priču.

"Ja sam gospođo profesor Dragan Dankuc, načelnik ove klinike. Imam majku vaših godina, i voleo bih da se svi ophode prema njoj, kao ja prema pacijentima. I znam da će biti tako, ukoliko to zaslužim", rekao je on Borisovoj majci.

Nakon Borisove priče, u komentarima su se javili i brojni bivši pacijenti i roditelji pacijenata doktora Dankuca, koji su samo potvrdili da je divan čovek koji podjednako brine o svima koji dođu na njegovu kliniku.

"Moje dete operisao je pre 15 godina. Svaka čast , veliki čovek i lekar. Nikada neću zaboraviti njegovu rečenicu pre operacije" ništa se mama ne brinite, sve su ovo moja deca", napisala je Ljubinka.

Aleksandra je ispričala svoje iskustvo sa čuvenim doktorom, iako nije ni bila njegov pacijent.

"Kada sam ležala na klinici, i ako nisam njegov bila njegov pacijent došao je da mi poželi sreću pred operaciju, uputio mi je reči podrške. Čovek ogromnog srca, vraća veru u ljude".

"Doktor je divan i pažljiv. Ja sam ležala dve nedelje na ORL. Posećuje sve pacijente. Ne pravi razliku. Čovek sa razumevanjem u svakom slislu. Da sasluša kada god ga neko nešto pita", napisala je Slavica.

Vlada je podelio svoju priču koja ga povezuje sa profesorom:

"Profesor Dankuc je operisao i našeg sina. Možemo samo potvrditi sve ove reči hvale za njega i osoblje na ORL odjenjuu. Doktor je izuzetan čovek, osećajan, uvek nasmejan i prijatan i prema starijima i prema deci i njihovim zabrinutim roditeljima. Pun razumevanja i ljudskosti. Sećam se da nas je prvi put primio na pregled bez zakazanog termina, samo sa uputom iako je to bilo van njihovih procedura i pored pune čekaonice...završili smo sa pregledom i izašli iz bolnice sa detetom za sat vremena! To je za nas bilo veliko iznenađenje posle veoma ružnih iskustava u našoj Zrenjaninskoj bolnici....Sećam se da je profesor posle pregleda deci delio čokoladice uz obećanje da će sve biti u redu a roditeljima čvrsto stiskao ruku i delio savete koje smo samo od njega mogli čuti. Hvala mu mnogo i nadam se da će mu majka još dugo poživeti...zaslužila je to žena koja je tako vaspitala svog sina".

Inače, profesor dr Dragan jedan od vodećih stručnjaka iz oblasti otorinolaringologije u Srbiji, a o njemu se pisalo i nakon što su mu u Sremskim Karlovcima dodelili priznanje zbog doprinosa u medicini, a on je tada odlučio da se na nesvakidašnji način oduži Karlovčanima tako što je jednom nedeljno počeo da volontira u Domu zdravlja u tom mestu.

