STIŽE PROLEĆE ZA VIKEND, PA ONDA JOŠ JEDAN LEDENI PREOKRET: Prognoza za naredne dane nosi mnogo OPASNOSTI! Lekari upozoravaju - OVOGA se posebno čuvajte!

Nakon prvog snežnog talasa koji je u protekloj sedmici zatrpao Srbiju, u narednim danima čeka nas otopljenje, a za vikend čak i prolećne temperature - od osam do 11 stepeni.

Meteorolozi najavljuju da će dnevna temperatura od danas biti u postepenom porastu, ali upozoravaju da zbog očekivane kiše i niskih noćnih temperatura danas i sutra preti opasnost od poledice.



- Kad su dnevne temperature iznad nule, a noćne u minusu uvek postoji opasnost od poledice, a pogotovu kad još padne i kiša. U tim danima posebno treba biti oprezan u saobraćaju. Tokom vikenda ćemo već imati znatno toplije vreme, iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine, koje će se zadržati i početkom iduće sedmice. Od 26. decembra, međutim, sledi novi talas zahlađenja s kišom i snegom. U ovom trenutku nije izvesno koliko će snega pasti, ali će svakako biti manje nego sada - najavio je za Kurir Nedeljko Todorović, meteorolog RHMZ.

Više temperature otopiće i sneg, pogotovo u nižim predelima, ali Todorović ne očekuje opasnost od klizišta i poplava.



- U protekla tri meseca bio je sušan period pa su i zalihe vode u zemljištu relativno niske, tako da ne bi trebalo da bude poplava zbog topljenja snega - objašnjava Todorović.



Na smanjenu vidljivost usled guste magle u gotovo celoj Srbiji i poledice zbog niske temperature, što znatno utiče na otežano odvijanje saobraćaja, upozorili su i iz Auto-moto savez Srbije, odakle apeluju na vozače da smanje brzinu i povećaju odstojanje od vozila ispred sebe.

SAVET LEKARA

Opasna promena vremena

Čuvajte se toplotnog udara

foto: Privatna Arhiva

Primarijus opšte prakse dr Biserka Obradović upozorava da nagla promena vremena ne prija nikome, zbog čega građani u narednom periodu treba da povedu računa o imunitetu, a zbog visokih temperatura da se posebno paze toplotnog udara.

- Organizam se od nagle promene vremena bori širenjem krvnih sudova, što obara krvni pritisak, zbog čega neretko dolazi do toplotnog udara, pogotovu jer smo već navikli da se trontamo zbog zime. Posledice naglog otopljenja i podizanja atmosferskog pritiska su i vrtoglavice, glavobolje, kolaps, bol u zglobovima i sinusima. Takođe, kod onih koji se teško privikavaju na promene hormon stresa endorfin se luči u većim količinama, zbog čega dolazi do nesanice, mrzovoljnosti, bola u mišićima, zglobovima, pada volje za neke aktivnosti iako se vreme poboljšava.

Uzimajte što više tečnosti, cinka i C vitamina, a manje energetskih napitaka i alkohola.