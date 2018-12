DOKLE VIŠE!? BAHATI IZVRŠITELJI GAZE PO NARODU: Zbog 500€ njih petoro izbacili iz kuće, prodali im i njivu, i vinograd... Sve radili PROTIVZAKONITO uz pomoć advokata i sudije

Bahatost javnih izvršitelja na svojoj koži, ni kriva ni dužna, osetila je i baka Smilja Jelić (70) iz Inđije, koja je pod stare dane ostala bez krova nad glavom! Iako je sve stekla pošteno, doživela je da zbog izvršitelja Gorana Brstine sada s decom živi u napuštenoj kući bez struje!



Zbog duga od 500 evra, baka Smilju su izbacili 2016. godine iz porodične kuće od 200 kvadrata s dvorištem od pet ari, pritom su joj oduzeli i njivu od 12 ari i vinograd od 13 ari. Sve to procenili su na 30.000 evra, što je daleko više od osnovnog duga, ali sve to prodali su za 10.500 evra.



- Smilja je od zelenaša pozajmila 500 evra na kamatu, on je njoj dao priznanicu da potpiše kao da joj je pozajmio 3.500 evra, što ona jeste potpisala. Onda je on nju tužio i dobio spor, ona se nije pojavljivala na sudu, a on je dobio presudu po kojoj je ona obavezna da mu plati 3.500 evra. Taj zelenaš je angažovao advokata Nikolu Jasika, čiji je rođeni sestrić javni izvršitelj Goran Brstina - priča za Kurir Filip Blagojević, advokat porodice Jelić.

On dodaje da je taj zelenaš tražio prodaju ne samo vinograda ili njive, koji bi bili dovoljni da se naplati dug, već i da se istovremeno prodaju njiva, vinograd, pet ari zemljišta i kuća.



- Sud, iako je morao da vodi računa da ono što se prodaje bude srazmerno sa onim što se duguje, određuje da se sve to zajedno proda i da će izvršenje da sprovede rođeni sestrić advokata poverioca, što je po zakonu zabranjeno.

Izvršitelj je sproveo procenu nepokretnosti na nezakonit način, veštak nije ni ušao u kuću, napravljeno je milion propusta. Oni su to procenili upola cene, na oko 30.000 evra, a vredelo je duplo više - priča Blagojević.

Prema njegovim rečima, mogli su da zaplene pokretne stvari, isto tako mogli su na druge načine da probaju da naplate, pa tek onda da idu na nepokretnosti.



- Nakon toga izvršitelj traži od suda da dopuni rešenje i pored svega toga traži da se proda i zemljište oko kuće. I što je najgore, sud dopuni rešenje i to odobri. Sprovedu sve to, isele njih petoro iz kuće. Pošto stan koji se nalazi na prvom spratu te kuće i podrum nisu bili obuhvaćeni prodajom, niti su uračunati u cenu, tražio sam da sud dozvoli porodici da se tu vrate, ali sudija Nikola Preočanin je i to odbio - kaže naš sagovornik:



- Izvršno veće koje odlučuje o prigovorima ustanovilo je da je reč o protivzakonitom iseljenju i naložilo sudiji Osnovnog suda u Inđiji Nikoli Preočaninu da Jeliće vrati u njihovu kuću. Ovaj sudija već pet puta donosi istu odluku, a vrhunac bahatosti je to što je u obrazloženju napisao da se služi metodom "kopi-pejst".



Zbog navedenog Blagojević je napisao nekoliko pritužbi na rad sudije predsedniku suda, a obraćao se i Komori izvršitelja, koja smatra da nikakve nepravilnosti nisu učinjene. Pokušali smo da dobijemo komentar od izvršitelja Gorana Brstine, ali nam je rečeno da trenutno nije u kancelariji, pitanja smo mu uputili na mejl, ali do zaključenja broja nismo dobili odgovor.



Može im se Komora javnih izvršitelja tvrdi

Otvaramo sefove po nalogu suda Iz Komore javnih izvršitelja negiraju optužbe Srećka Mitrića, advokata Nade Stojadinović (86), da su joj bez obaveštenja, prisustva policije i svedoka popisali sredstva iz sefa u banci iako im je više puta naglašeno, a i sama banka je poslala dopis, da ta imovina ne pripada dužniku i da je u pitanju greška.

Oni tvrde da je javni izvršitelj Mirjana Dimitrijević sprovodila rešenje o izvršenju Drugog osnovnog suda u Beogradu koje je doneto na osnovu izvršne isprave - presude Osnovnog suda u Sremskoj Mitrovici:

- Javni izvršitelj je postupao u skladu sa odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju i popis pokretnih stvari zatečenih u sefu sproveden je uz prisustvo punomoćnika izvršnog poverioca, izvršnog poverioca, dva svedoka i ovlašćenog službenika banke. Zapisnik o popisu je publikovan i ostavljen na vidnom mestu u banci, a prepis zapisnika je poslat punomoćniku izvršnog dužnika.

