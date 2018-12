OBLAČNO I KIŠOVITO, ALI OSETNO TOPLIJE: Subota širom Srbije osvanula tmurna, evo kakav je vikend pred nama

U Srbiji se danas očekuje uglavnom umereno do potpuno oblačno vreme, ponegde sa slabom kišom, saopštio je Republički hidrometerološki zavod Srbije (RHZS). Najniža temperatura od -4 do četiri, najviša od pet do 12 stepeni.

U Beogradu takođe umereno do potpuno oblačno, veći deo dana suvo, a uveče sa slabom kišom. Najniža temperatura četiri, a najviša dnevna oko 10 stepeni.

U nedelju oblačno, uglavnom suvo i toplo, s dnevnom temperaturom iznad proseka za ovaj period godine uz dalje otapanje snežnog pokrivača u nižim predelima, a od ponedeljka temperatura u postepenom padu. U ponedeljak novo naoblačenje s kišom koje će prvo zahvatiti severne, a do kraja dana proširiče se i na ostale delove zemlje.

U utorak i sredu oblačno i hladnije sa slabim snegom na planinama i na istoku i jugu. Od četvrtka pretezno oblačno i uglavnom suvo.

