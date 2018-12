OVO VREME NIJE NORMALNO, U SRBIJI SUTRA NOVI TEMPERATURNI ŠOK: Iz debelog minusa u prolećni plus! Bićete loše volje, pospani i boleće vas glava

BEOGRAD - U Srbiji se sutra očekuje umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima i u većem delu zemlje suvo, samo ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom, a na visokim planinama sa slabim snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHZS).

Najniža temperatura od -1 do šest, a najviša od šest do 13 stepeni.

foto: RHMZ printscreen

U Beogradu takođe umereno oblačno sa sunčanim intervalima i veći deo dana suvo. U pojedinim delovima grada moguća je kratkotrajna kiša. Najniža temperatura oko pet, a najviša oko 10 stepeni.

foto: Zorana Jevtić

RHZS za ponedeljak najavljuje jače naoblačenje s kišom, na planinama sa snegom. Od utorka umereno do potpuno oblačno i hladnije sa slabim jutarnjim mrazem i dnevnom temperaturom malo ispod ili oko prosečnih vrednosti.

U utorak i sredu još ponegde sa susnežicom ili snegom, ali uz malu količinu padavina, a u četvrtak i petak suvo. Za dane vikenda novo naoblačenje s kišom i snegom.

foto: RHMZ printscreen

Sneg će se otapati i u nedelju, a meteorolozi najavljuju umereno oblačno, u većini krajeva suvo vreme, sa jutarnjim kišama mogućim samo ujutro u centralnim i južnim krajevima Srbije. Najniža temperatura od nula do šest, a najviša dnevna od 7 do 13 stepeni.

foto: Reuters

- U ponedeljak stiže novo naoblačenje s kišom, koje će se sa severa širiti prema jugu zemlje - kažu u RHMZ. - Na planinama će ponovo padati sneg. Najniža temperatura od nula do sedam, a najviša od 7 do 12 stepeni. Slično vreme biće i u utorak i sredu, ali hladnije, uz jutarnje temperature u minusu, a najviše dnevne do 8 stepeni. Od četvrtka suvo, sa temperaturama oko prosečnih vrednosti.



Biometeorološka prognoza za nedelju: Hronično obolelim osobama i meteoropatama savetuje se opreznost usled nepovoljne biometeorološke situacije. Naročito izražene tegobe mogu imati astmatičari i cerebrovaskularni bolesnici. Mogući su glavobolja, promenljivo raspoloženje i pospanost. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.

(Kurir.rs/Tanjug/Beta/Foto: Filip Plavčić/Foto: Beta/Miloš Miškov)

